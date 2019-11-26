特首松口称考虑设独立调查委员会 查反修例风波成因兼找出路

泛民主派在区议会选举取得压倒性胜利之后，行政长官林郑月娥松口，表示正考虑仿效英国处理2011年骚乱的手法，成立独立检讨委员会，检视香港在过去一段长时间出现社会动荡的成因，找出当中在社会、经济及政治方面的问题，并向港府提出改善建议，以便为香港寻找出路。

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成立独立调查委员会是持续五个多月的反对修订逃犯条例风波的民间「五大要求」之一，但港府坚持由现行的独立监察警方处理投诉委员会检讨，其后在9月时表示，会邀请社会领袖、专家和学者就冲突的深层次问题进行独立研究和检讨，向政府提出建议。但林郑月娥今(26日)早出席行政会议前，以英语回答记者提问会否让步成立独立调查委员会，以免发生更多暴力事件时表示，正参考其他地区的经验，尤其是2011年在英国骚乱事件成立独立检讨委员会 (Independent Review Committee)。

林郑月娥未有详细解释她就独立检讨委员会的构思，而发生在英国的骚乱，是指2011年8月于托定咸(Tottenham)开始，其后蔓延至伦敦及其他城市的动乱。国会民政事务委员会其后就骚乱展开研讯调查，并于同年12月发表报告，政府并承诺作出赔偿。不过，媒体批评政府其后未有落实报告建议。

另外，林郑月娥在行政会议前响应记者时承认，建制派的区议会选情受到社会普遍不满政府影响，但无损建制派政党继续服务市民的初心，而政府会约续与所有团体及人士衷诚合作。

对于北京有否就建制派大败要求她问责，林郑月娥表示，未有收到中央政府要求问责的指示，又指不少选民希望透过投票表达对暴力不满，希望香港尽快回复平静。