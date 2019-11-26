理大围城十天：警方部署拘捕 校方先行搜救 示威者吁市民勿与警硬碰

2019年11月26日，一些医护人员及保安人员进入已被警方围困第10天的香港理工大学巡视。

今天是警方围堵理工大学第十天，警方开始部署软性拘捕，表明今天会组队入校内了解留守示威者的健康状况及登记资料，但拒绝承诺不在日后拘捕；而理大校方则赶在警方之前进入校园，劝喻留守人士离开。另一方面，有留守人士先后表明，身体尚算安好，劝喻市民不要与警方硬碰，以免上周一数以百计声援者被捕和多人受伤的情况重演。

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理工大学现时的卫生条件较差，厨房已发出异味及有蛆虫，但数十名示威者仍然坚拒离开，因为警方拒绝承诺不将他们拘捕。昨天曾进入理大校园与留守示威者对话的立法会议员范国威今(26日)早出席电台节目时形容，理大校内满目疮痍，地上布满玻璃碎和危险品，但留守者不愿离开，担心独自撤离后，其余留守人士的支持会更少。他又指出，留守者倾向校方派员作劝说工作及清场，声言已对警方失去信心。

理大方面，校方昨天经发出四分声明仍不能说服警方解封校园后，今早10时前派出约五十名教职员、专业辅导员、社工、保安及红十字会救援人员在副校长卫炳江带领下进入校园内分批搜救，并劝喻留守人士离开，预计下午完成工作。理大校董会主席林大辉强调，已与警方达成协议，只会登记离开校园者的个人资料，不会即时拘捕。不过，他没有提及警方日后可根据已登记资料进行拘捕。

在理大昨晚深夜决定派员入校搜救前，当区指挥官何润胜宣布，警方今天将会派出由谈判组人员联同中学校长、临床心理学家、社工、救护消防人员等组成的「安全小组」入校，劝说留守者离开。他强调行动是「医疗先行」，如留守者有健康问题，会安排救护车，强调不会「即时拘捕」，只拍照及登记，以便「跟进」，强调这次不是拘捕，暂时亦无清场死线。

外界均忧虑警方派员进入校园，或会刺激留守者情绪。教育界议员叶建源和神职人员均促请理大校方自行派员入内。

另一方面，留守校内的示威者昨晚曾透过入内探望的新当选区议员发放短片，表示校园内尚算平静，明白外间「手足」急于救他们，但现在不适宜与警方硬碰，因为他们不希18日(上周一)的情况重演。及至今天凌晨，再有一名示威者向记者表达相若信息。

大批市民响应号召，于18日在理大封锁线外围示威和声援，但遭警方拘捕或驱散，造成人踩人。结果有30人受伤，二百多人被捕。

留守者被困理大十天，牵动人心，昨日除新当选的区议员前往探望外，大批市民昨晚亦在理大封锁线外，为留守者打气，当校内有人影移动时，市民即大呼「手足 顶住」(坚持的意思)，又打开手机灯光鼓励留守者。