联合国谬赞：警谎称未见驱散致「人迭人」急救人斥警员阻救援

正当22个国际人权组织联署批评联合国人权高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）错误地指称香港「当局在很大程度上尊重行使（和平集会的）权利」之际，多名义务急救员公开指责警方周前驱散示威者时，导致示威者走避时在地下铁路出入口跌倒，造成五、六层高的「人迭人」，又阻止他们施救。

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警方上周称「没看见」「人踩人」，昨回应急救员指责时表示，没有回应是否有「人迭人」的情况，只是说，有人逃走时在近油麻地地铁站出口跌倒，警员实时疏散人群，并安排救护及消防员到场，又指现场警务人员在救护人员到场前为伤者初步处理伤势。

「人迭人」事件发生在18日晚，即上千人被警方围困在理工大学的第二天，大批市民为了声援和要求警方释放示威者，与警方在油麻地一带的弥敦道与警方对峙，防暴警察和速龙小队突然推进，驱散行动中又发放闪光弹，又以小巴高速驶向人群，令示威者争相走避，部分人士退入碧街，遭警方从后包抄，有人在地铁站出入口处跌倒，造成「人迭人」。

在场的义务急救员随即赶往救人，一名蒙面且拒绝透露姓名的义务急救员昨(25日)午在记者会上忆述当时情况，指碧街约有50至60人跌倒，迭成五至六层，高度与一个站立成年人相若。她看见被压在底部的被困者已面部发紫，不能言语，亦有人微弱地说「我不想死」，亦有人喊痛，又说手脚快断。

记者会上有六名蒙面急救者现身指责警方，另一名急救员更忆述，当她努力把一名压在底部的男子时，有速龙小队成员敲打她背部，要她离开，声称「再不走便用胡椒(喷剂)，(这些人)不需要你们救」。但事后十分钟内，不见警方有对伤者施以援手。另有急救员更直斥警方撒谎。

上述说法在事发后已于网上流传，警方19日在官方脸书上「澄清」，指当时没有发生所谓「人踩人」的情况，已迅速控制场面，并拘捕 213 人，当中有 30 人报称不适送院，现场情况及伤者的伤势，与坊间所说的「人踩人」事件并不脗合。

及至昨日，警方回应传媒查询时没有再提是否出现「人迭人」和有没有阻碍义务急救员工作，只是说有人在地铁站出入口跌倒，警员即疏散人群和安排消防及救护员到场。

警方澄清后不久，联合国人权高级专员巴切莱特于19日发表声明，既谴责示威者使用武力，又指香港「当局在很大程度上尊重行使（和平集会的）权利」，并呼吁警方克制。

有关声明惹起不同人权团体不满，曾先后发表声明批评联合国人权专员的说法，包括国际特赦组织在内的22个国际人权组织昨日发表联署声明(见本台另文)，指巴切莱特错误赞扬港府，促请她必须公开谴责港府系统性侵犯和平集会自由和言论自由权利，并谴责香港警方不必要和过度使用武力的行为。