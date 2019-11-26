蓝营吁蔡政府给予王立强政治庇护深入追查中共谍报阴谋

為查察外媒报导中国间谍王立强指控内容，台北地检署2019年11月26日凌晨諭令中国创新投资执行董事向心及替任董事龚青限制出境出海。内政部长徐国勇（右）26日在花莲受访表示，限制出海出境是司法作为，非政治动作。

王立强共谍案真相未明，但民进党政府不但扣住中国创新投资公司主席向心夫妇展开侦讯，更积极推动「反渗透法」草案，规定未来协助共谍的行为，要处七年以下有期徒刑，打算在本周五径付二读。

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蓝营批评民进党政府是要让警总复僻，箝制言论自由；利用「假共谍案」进行选举操作。呼吁如果真的重视国安，蔡英文应该尽快宣布给王立强政治庇护，把他接来台湾保护，以便深入追查中共的谍报阴谋。

由于大陆男子「王立强」在澳洲爆料，中国创新投资公司是对港台最高情报机构，台湾检调人员前天傍晚在桃园机场逮捕中国创新投资公司主席向心和他的妻子龚青，今天凌晨初步侦讯完毕，检察官认为嫌疑重大，限制两人出境，但没有限制住居，也就是说，两人在台湾的行动仍自由。今天凌晨两人离开地检署后已回到居住的君悦饭店。

此外，民进党紧急推出「反渗透法」草案，要针对「境外敌对势力」强化台湾的民主防卫法制。规定任何人不得受「渗透来源」指示、委托或资助，进行捐赠政治献金及影响选、举罢免和公投行为；也不能接受指示进行游说、或妨害集会、游行，以非法方式扰乱社会秩序，违反者最重可处七年有期徒刑。

国民党提名的副总统参选人张善政今天举行记者会表示，如果真的要客观搜集所有情资，蔡英文应派员前往澳洲调查王立强，也应该派人到对岸，设法拿到王立强诈欺的数据。

他说，如果蔡政府只是采取初步调查动作，但却迟迟没有具体进展，故意让韩国瑜身陷被质疑而无法澄清的状况，那么即使明年蔡英文连任成功，但用不光明的手段选上总统，历史会留下耻辱的纪录。

国民党不分区立委提名人陈以信呼吁蔡英文给王立强政治庇护，让王立强来台湾，协助蔡英文破获共谍网。国民党副秘书长蔡正元也说，王立强想骗取澳洲政治庇护，敲锣打鼓，这太麻烦了，不如蔡英文直接给政治庇护。台湾网民反应热烈，但多数认为蔡政府不敢这样做。

民进党提名的副总统参选人赖清德表示，王立强案只是「个案」，中国长期以来要并吞台湾，在国际上打压台湾，在国内进行统战、分化、渗透，运用间谍这是不争的事实，也不必因为个案，而去否定中国长期以来想并吞台湾的事实，以及中国派驻很多间谍在台湾的事实。