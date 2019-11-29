脏话与采砂事 韩国瑜选情疑亮红灯

台湾总统大选三足鼎立竞选情势如火如荼也日有万变。竞选高雄市长成功的国民党总统候选人韩国瑜的竞选势头却有从云顶跌落颓势。连日来韩国瑜竞选遭受香港反送中运动，王立强谍案，以及国民党议会竞选候选人遭指染红冲击，目前更受他自己满嘴脏话惹怒舆论打击。新的曝料揭露韩国瑜夫人家族违法采砂，事件冲击力前景未知，但强大的韩粉军团出现分裂倒戈，有声明放弃支持韩国瑜改挺蔡英文。如何处理事件考验各派竞选智慧。

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据上报今天报道说，韩粉专倒戈改挺蔡英文，发声明批韩国瑜“尽讲一堆垃圾话”。韩国瑜自竞选高雄市长累积众多韩粉自主成立“挺韩”粉专，但28日原名为“韩国瑜选总统－台湾安全人民有钱”的粉专却突然发表声明倒戈支持蔡英文不再力挺韩国瑜。

据该报道说，拥万人点赞的“韩国瑜选总统－台湾安全人民有钱”，28日却突然在脸书发布声明倒戈支持蔡英文总统连任，不再力挺韩国瑜并放弃国民党，更将粉专名称改为“韩唬烂选总统－国瑜安全佳芬有钱”。

国民党总统候选人韩国瑜自2018年竞选高雄市长，便累积不少支持者自主在脸书成立粉丝专页及社团。原名“韩国瑜选总统－台湾安全人民有钱”粉专，在28日发声明，指在这次2020总统大选将全力支持蔡英文连任，放弃国民党党籍，不再力挺韩国瑜与旗下立委。并痛批韩国瑜，身为一个总统候选人“尽讲一堆垃圾话”，还说不想浪费时间支持没有格调的候选人，直指“不仅草包还没有涵养”。

该报道说，该粉专也批评国民党不分区名单，指列安全名单内的退役军将吴斯怀“不反共、现在促统”，谴责他主张两岸尽速签订并公布台湾是中国的领土；同样在安全名单内的警大退休教授叶毓兰则“表态支持港警，曾在2016年位列新党不分区第一”。

粉专在文末更强调，台湾只有一个·，再退就是大海，更说，“莫忘7200万炒房多”，以韩国瑜“莫忘世上苦人多”口号讽刺韩国瑜陷入的炒房疑云。

该报道称，最后，该粉专也将名称改为“韩唬烂选总统－国瑜安全佳芬有钱”，并将头像换成蔡英文，该声明也设定为置顶贴。网友纷纷在声明底下留言，“版主到底忍多久了”、“感谢找回良心”、“真的觉醒了”，但仍有韩粉现身力挺韩国瑜。

随着“挺韩”粉专倒戈改名，民进党立委王定宇发现后立即转发该帖文，并表示，“是花衣魔笛手的笛子失灵了？还是跟在魔笛手后面的人们突然清醒了？还是...背后操弄的“组织”东窗事发了？你觉得呢？”但底下仍有许多网友保持怀疑的态度，并留言表示，“被盗帐号吧”、“小心有诈”、“持保留态度”。

据该报道说，但立法院国民党团总召曾铭宗却有不同的想法，29日他被问及此事时直指，“那是假韩粉！”他表示，那些所谓的“韩粉”都是蔡英文的粉丝所假扮，现在终于现出原形。实际上，这次“挺韩”粉专突然倒戈并非首例，过去同样拥万人追踪的粉专“韩国瑜中华民国总统后援会2020”，在9月27日晚上突然更名为“韩国瑜草包选总统后援会”，更在封面大大写着“小心韩粉智障会传染”，立场大转变。