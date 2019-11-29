香港理大解封 泛民呼吁继续游行和罢工施压港府回应诉求

香港反修例抗争持续了6个月的时间后，2019年区议会选举以泛民颠覆式的胜利落幕，美国总统特朗普也与周三（11月27号）签署了美国参众两院通过的香港人权与民主法案，但港人的抗争尚未结束。周五，香港警方解除了对理工大学的封锁，由校方接管，但泛民派呼吁在今后的几天继续采取抗争行动。

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据法新社报道，统筹指挥这次香港反修例运动，但没有真正领导人的几个香港在线论坛周五呼吁民众加入周日的游行，并在周一举行旨在影响全港公交系统的大罢工。

在一个名为Reddit-Like LIHKG的连登仔论坛上，记者看到一个留言写道：如果政府继续无视港人的民意，未来将会有接连五至六天的“遍地开花”行动，我们必须确定一个期限。……这个帖子得到很多网友的呼应。

法新社解释说，“遍地开花”是香港的抗争者从11月以来的行动代号，目的是采取小规模的行动让警方调动大量精力应对，同时让公共交通受到最大程度的影响。

周五，香港白领继续在多个地区聚集，举行“与你午餐”的抗议行动，防暴警察出动，人群和平散去。双方没有发生冲突。

法新社解释称，这个新的行动号召的背景是，北京和港府在泛民派取得区议会选举的绝对胜利后依然拒绝回应抗争者的五大诉求。北京中央政府在港人进行了六个月的抗争期间，一致声称得到香港沉默的多数人的支持，但11月24号的区议会选举结果显示，民众用手中的选票揭穿了北京的伪装。

周五有关香港的另一条重要消息是一时成为香港抗争重地的理工大学终于被警方解封，交由校方重新接管，有校方管理层巡视期间表示，校园收复需要时间，因此在这段时间不可以让人进入。