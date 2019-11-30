骂「黑警死全家」即被诬控袭警 厨男凭传媒片段获平反

一名男厨两个多月前在一场警民冲突中向警方叫骂一句「黑警死全家」后，被警员冲前拘捕，男厨在没有反抗的情况下被指袭警，经四度提控后，终因传媒片段证明他全程没有逃跑和还手，获法庭下令撤销控罪，并裁定警方须支付讼费。被告重获自由后批评警方滥捕，但不打算向警方提出私人检控索偿。

广告 继续浏览后续

截至本月21日，警方在近半年的反修例风波中拘捕超过5800人，923人被落案起诉，被警方诬告的男厨陈耀钧是被起诉者之一。

事发9月21日，任职厨师的陈耀钧，在「7.21元朗站黑社会无差别袭击乘客」两个月纪念日当晚，到太子地铁站外摆放鲜花以悼念8.31「警方被指无差别向乘客滥用暴力」事件，离开时，碰上旺角发生警民冲突，他在人群中向警方叫骂「黑警死全家」，警署警长白皞突然指向他，并冲前拘捕他。白警长录取证人供词时指，拘捕被告是因对方先打了他一拳。

其后发现香港电台的片段摄得整个过程，显示有警员跑向被告，抢去他的帽子，而被警员包围的被告则摊开双手，其后遭警长拘捕。控方以控罪只有警长的口供而没有其他证据为由，决定撤控。

陈耀钧昨(29日)日离开法庭时，获支持者叫好及祝贺，他指出，被控是因为警方滥捕和诬陷他，相关警长更在拘捕他后表示，一定会玩他。被起诉后，陈自言心理压力大，不敢轻易参与反修例示威，即使参加也不敢走得太前，更遑论被禁离港引起的不便。

他又透露，曾有律师建议他就警长作虚假证供、有妨碍司法公正之嫌提出私人检控，但他表示，由于家人都是「蓝丝」(亲建制或反对反修例示威人士的笼统称号)，亦不想因为成为运动中反控警方的第一人而须经常面对传媒，故此暂时不考虑提起民事索偿。