后颈被割警员上党媒电视承认香港针对警察多“高学历人士”

一名前线警员10月遭到示威者割伤后颈部位，日前接受中央电视旗下的CGTN电视台访问，承认香港针对警察的人，不少是“高学历人士”，当中包括“大学校长”。他因此反问就算他不反对港府成立独立调查委员会，社会上还能找什么人出任委员会成员。他在访问中，还间接指责这些高学历人士在某程度上都犯了法，因为他说，犯法的人“才不钟意（喜欢）警察”。

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这名防暴警察10月13日在观塘港铁站执勤时，遭到一名示威者突袭，其后颈部位被小刀子割了一下，事后获得其他在场同僚匆忙送院，而施袭者亦当场被捕。如同早前的光头刘Sir刘泽基因为用枪指吓示威者而获到央视力捧为镇暴英雄，这名后颈割伤的警员也获得央视旗下的CGTN的慰问和访问。

他在访问中说，对于独立调查的立场，“我个人认为，对于这个议题持开放态度…但到底找什么人做独立（调查）委员会，这几个月所见，大学校长、高等教育人士都是针对警察、针对政府，香港可以找什么人做委员会成员呢？”

至于警察近期经常使用实弹镇压示威者，这名伤警说，警方所用是“相对低层次的武力”。

他告诉CGTN，香港有一部分人完全没有独立思考，被其他人影响做激进行为，质疑香港的教育制度是否出了问题。他不认同警方使用过大武力处理示威，指在电视见到有人向警察使用汽油弹、箭及砖等，全部致命是武器，“而警方所用的是相对低层次的武力”。

他指出，警察只是执法者，不涉任何政治争执当中，又指警员长期工作，“身体、心理状况承受好大压力。”受伤警员指出，某程度上，犯法的人“先（才）会不钟意（喜欢）警察”。

香港有亲共传媒报道，遭割伤的警员声音受到永久损伤，至少需要接受6个月语言治疗。但这名伤警在接受访问时，对答如流，不似一个声音受到损伤的人，而事实上他在电视上谈到自己伤势时，承认“医生也说我运气好，没有割到动脉”。

这名伤警的妻子也接受了访问，她说尽管对丈夫的工作担心，仍会全力支持丈夫、尊重他的工作。她同时透露，虽然网民对她的一家人都“起了底”，但暂时未受到任何骚扰，会叫小朋友在学校尽量不要提爸爸是警察。被问到为何很多人憎恨警察，她指自己都不清楚原因，可能不喜欢政府。