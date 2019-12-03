操控网军造谣导致外交官之死韩国瑜要求彻查是否动用公款

总统蔡英文（右）2019年12月3日出席交通部举办的全国交通科技產业会议时接受媒体联访表示，「卡神」杨蕙如案已进入司法调查，不就个案评论，但自己的立场很清楚，不愿意看到、也会採取必要行动来防止製造错假讯息。

绿营杨蕙如因收买操控网军发布假消息，昨天被台北地检署依侮辱公务员及公署罪起诉。国民党总统候选人韩国瑜今天呼吁蔡英文政府说清楚，为什么放任这些为了护航官员与政策，间接害死外交官的网军集团？

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杨蕙如在日本关西机场撤离事件中，以每人每月一万元的代价，操控网军，散布假消息，为台湾驻日代表谢长廷卸责，嫁祸驻大阪办事处处长苏启诚，间接导致苏启诚自杀身亡，网军事件曝光后台湾舆论沸腾。

韩国瑜指出，政府应进一步彻查，杨蕙如雇用网军，每人每月发给一万块的钱是从哪里来的？更应彻查经营网军的费用有没有动用公款？至于当时台湾外交部是否官官相护，却让自己同事蒙冤而死，韩国瑜承诺，如果他选上总统，一定秉公彻查，尽快还给苏启诚处长迟来的公道。

韩国瑜指责蔡英文政府，只管抹黑对手，漠视这种以一人一万元的操作获得廉价声量，让受到网络风向影响判断的人，间接沦为政府杀人的刽子手。

他希望这次对网军造谣的起诉，不只是天理昭彰的开始，更是台湾对抗网络霸凌、杀人，与网军操控舆论的开始。

韩国瑜证实，一直到今天「网络东厂依然每日黑韩」。他说，去年高雄市长选举期间出现的黑韩谣言，和今年初民进党初选期间摧毁赖清德人格的手法异曲同工。他认为同一批网军已经发动更大规模的资源，投入2020总统选战。

台湾总统蔡英文今天面对媒体时低调表示，杨蕙如案已进入司法调查，她不就个案评论。但她的立场很清楚，不愿意看到，也会采取必要行动来防止制造错假讯息。

是否担心杨惠如事件影响选情，蔡英文说，她会按照自己的步骤，步步为营，努力争取更多支持。而中国介入台湾选举不是新闻，呼吁选民要提高警觉，共同防治错假讯息介入选举。

台湾媒体今天透露，操纵网军被起诉的杨蕙如曾任谢长廷选举时的网络执行长，与谢长廷关系密切，也是绿营网络操作代表人物。

台湾媒体更报导，杨蕙如是争议性人物，去年台湾地方选举期间，她曾找候选人开价，宣称只要每月花五百万元，她就可以动员手上五百到一千个PTT网站的人头账号「带风向」；PTT八卦板随即在同年八月公告，指杨蕙如「经营多重账号、恶意破坏广告牌风气与秩序」，将她的PTT账号「slow」及分身账号，列为不受欢迎使用者，禁止再在八卦板发文。曾有网友归纳，PTT八卦板上的「挺英网军」，分三大系统，杨蕙如系统是其中之一。