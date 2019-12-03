议员官员间接承认香港是美科技转手大湾区的“白手套”

美国总统特朗普签署《香港人权与民主法案》，中共大发雷霆后抛出一堆纽约时报形容是“象征性”的报复手段，包括制裁若干美国非政府组织及不接受美军舰停靠香港的申请，但原来香港法真正的要害却是击中国大湾区未来的创科发展。叶刘淑仪2日在立法会上指法案将阻碍港澳大湾区的发展，而财政司陈茂波亦赞同叶刘的看法，承认法案对香港的创新科技以及大湾区发展的影响是要害点。至于法案如何影响大湾区的科创发展，苹果日报引述某政界人士披露，一旦美国以人权法对港输入科技作限制，甚至限制转移到大湾区，则可能打击北京发展中国高科技抗衡美国战略部署。

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根据《香港人权与民主法案》，法案生效之后，美国商务部180日内向国会委员会提交报告，评估香港执行美国针对敏感军商两用出口管制法例，以及美国或联合国对朝鲜或伊朗所实施的制裁，包括检视有没有相关产品被用作大规模监控及社会信用系统；法案更加特别提到，中国可能利用香港，以大湾区名义向中国输入敏感技术，即限制中国大湾区发展的“武器”早已放在法案中。

报道引述该政界人士称，在中美贸易战下，作为习近平提出的粤港澳大湾区发展大计，大湾区定位为国际科技创新中心，对中国未来反制美禁制高科技出口到中国，有重大战略意义，而中央早已表明要求香港配合大湾区发展高新科技业，利用香港特殊经济地位为大湾区引入外国技术及人才。

事实上，港府已预留了200亿元成立落马洲河套地区“港深创新及科技园”、100亿元建构国际和本地顶尖科研精英的“医疗科技创新平台”和“人工智能及机械人科技创新平台”等配合大湾区发展。不过该政界中人直言，一旦美国以人权法对港输入科技作限制，甚至限制转移到大湾区，或打击北京发展中国高科技抗衡美国战略部署。

至于法案对中港创科业以至大湾区发展打击有多大，北京、港府从未交代，直到立会2日举行财经事务委员会会议，新民党主席叶刘淑仪提到香港传媒及政界忽略了法案对香港及大湾区科创影响，财政司司长陈茂波回应时才承认，叶刘对有关问题“看得非常之对”，直言法案对香港创新科技以及大湾区发展影响是要害点，但他拒绝进一步评论法案影响，只表示本周五立法会举行有关人权法案影响的联合委员会才作讨论。今次是首次有港官承认人权法案对中港经济具重大“杀伤力”。

叶刘淑仪在立法会上表示，法案担心香港作为中国的创新科技中心，会把高科技技术转移至大湾区，因此会对有关方面进行规管，将长远打击香港创科发展。她又慨叹“可惜香港传媒及政界，都忽略这点对香港的伤害。非常可惜。”

报道还引述科技初创企业Innopage创办人、无线科技商会执委会理事李劲华指，人权法可能令香港“硬技术”的发展受阻，“超级电脑要进口香港会受阻，大型企业、大学科研亦会因此受影响，例如系有关气象的研究。或者获沙特阿拉伯颁发公民身份的港产AI机械人Sophia（索菲亚），都总有美国制造的部件”。他指严格上不算香港公司的无人机公司大疆科技，有些定位技术也可能用到美国零件、晶片。不过他指香港创科技公司主要属应用科技，非高科技研发，没有军事用途，应影响不大。

资讯科技界立法会议员莫乃光指，据他了解，美国商会有不少大型科技公司，他们立场都是支持法案通过，因担心的始终是香港失去资讯自由和言论自由，这才是他们是否减少投资，或者撤资的决定，而兴建数据中心、光纤网络，动辄数亿的投资，“研发公司最担心是技术被盗取，或者该地区根本没有资讯自由”，说到底是香港的自由度如果有受损，才是对业界最大伤害，对销售科技技术公司而言也不会有太大影响，因美资公司一向遵守美国本土法律，不会违反禁售规定。