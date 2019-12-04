【视频】居法港人巴黎举办反送中运动创意作品展

12月3日起，居法港人撑香港团体在巴黎举办反送中抗争创意作品，汇集这次香港示威者各种形式的创意宣传以及反映示威运动的作品，希望向法国各界人士介绍港人诉求与努力，争取支持。

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这次展览主题法文全名为“Eau et cendres pour une (R)Evolution Créatrice"。“Eau et Cendres" 意思是“流水与飞灰”。策展人Ricko 女士介绍说，“流水”象征这次抗争运动采取的流水般灵活的方式，“飞灰”则取自一位美国作家的名言“宁化飞灰，不做浮沉”，以此象征港人捍卫民主自由的决心。

由反对政府的逃犯条例修订案而起的反送中运动已经持续半年有余。在各种形式的街头抗争中，也诞生了众多充满创意的艺术作品，表达决心，动员民众，也揭示其中日趋频繁的暴力。

展出作品形式多样，画作居多。有不同示威场所出现的作品，也有曾用于示威活动的宣传品。有可以与示威者互动的装置，也有诗歌，有摄影等不同形式。 五彩缤纷的连侬墙也出现在展厅内，参观者可以即兴留言，表达意见。

3日晚间的开幕活动中，几名在法国生活的香港艺术届人士表演舞蹈，展示港人在这场抗争中的坚定决心与齐上齐落的团结，也展示他们面对的警察暴力。

展览活动持续到本周六7日结束。7日下午，展方安排播放两部影片。一部是记录五年前的雨伞运动的影片《乱世备忘》，另一部是反映对香港未来更趋黯淡的担忧的影片《十年》。一些在香港生活，或亲眼目睹了这场抗争的法国人，将与参观者互动，讲述他们对这场运动的观察与感受。

展览本周六7日结束。地点为巴黎19区， 26 Rue du Docteur Potain。地铁11号线Télégraphe站，或Placedes Fetes 站。