法新社：女友要求香港警察男友辞职否则就分手

西方国家对香港警察之暴力执法不乏谴责声音，有些国家更暂停向香港出售包括催泪弹的控制群众装备，但原来连警察的女朋友也对他们的暴力行为看不过眼，根据法新社的专访，一名女友更向做警察的男朋友摊牌，如果不致辞就分手。

广告 继续浏览后续

一位准备与现任警员结婚、自认是温和派支持示威者的这位准警嫂，最近接受法新社访问，透露受尽各方压力，被黄店（支持示威者的皆被归类为黄色）印刷商拒印喜帖，连伴娘也表示不想出席婚礼。她自言相信未婚夫人格，认为他不会殴打示威者，但自己出席集会时亦亲眼见过暴力冲突，几经挣扎下，决定与未婚夫摊牌“辞职或者分手”，原定明年2月的婚礼暂不举行。

以化名接受访问、现年28岁的May表示，计划于明年2月与警察男友结婚，社交圈子因为“反送中”而起的社会运动而完全撕裂。与未婚夫拍拖8年，伴侣的职业从来没有引起过问题，唯独是近来出现强烈的对立阵营，May才感到压力，“这令我明白，警察与市民的关系撕裂到有多严重”。

May指出，有朋友渐渐疏远她，当大家谈到有关警察的政治笑话时，气氛即变紧张，“其中一名最要好的朋友 我的伴娘 告诉我她正考虑是否要去我的婚礼。我从来没有想过会失去我的朋友……这令我非常、非常伤心”。

而令她最感震惊的是，最好的朋友陪她选婚纱时，竟暗示她应和未婚夫分手，“你还未结婚，你还有选择。如果他看到这些（警方滥暴），仍然觉得他们没有做错，你应否还与这个价值观如此不同的人一起？”

个人的立场上，May认为自己是和平、理性、非暴力（和理非）人士，曾多次参与和平的游行集会，也亲眼见过暴力冲突，但她并不相信自己的未婚未会伤害任何人，“我相信他的人格，他不会用警棍打示威者头部，或伤害他们”。

但是May也感觉到，政治立场氛围渐影响感情关系，她形容未婚夫完全政治冷感，也没兴趣了解她参与示威游行的理念，更甚者是，男方的友人曾多次批评May的政治立场，更指她“疯狂”。

受尽人际关系压力之余，May筹备婚礼时亦遇到实际上的困难，有印刷商表明不会印警察婚礼的喜帖，过去曾经有警员摆酒的场地出现示威者，结果以催泪烟、橡胶子弹的冲突画面收场。这一切都令May伤感，“我感到婚礼不会获得祝贺，只因为我伴侣是一名警察”。而她的未婚夫也只能安慰她，劝她别想太多。

May最后忍痛要未婚夫作出二选一的抉择“辞职或者分手”，不过她也明白，辞职并不是个容易的选项，而她也未正式分手，也未决定取消婚礼，“我想我们的关系可以维持，我不能肯定，但我倾向留低。我们仍深爱对方。”