香港警察奉旨“止暴制乱”半年抓了5856“暴徒”四成是学生

大约8000人出席中环遮打花园的“香港妈妈反送中集会大会”，港妈和港爸都认同孩子的行动，称他们绝非政府形容的暴徒。

被香港特区政府和中共党媒形容是“暴徒”的香港示威者，过去半年有5856人被捕，这些“暴徒”近四成是学生，而18岁以下的占了15%。换言之，香港警察每个月平均就抓了接近1000个“暴徒”，充分响应了北京和港府殷切的期望，倾力执行“止暴制乱”的任务。

广告 继续浏览后续

特首林郑月娥曾指出“肆意破坏香港的暴徒，行为是不会得逞的”。在警察倾全力止暴制乱下，有年仅11岁的小孩被捕，有白发老妇被枪弹所伤，这些“暴徒”统统在催泪弹、橡胶子弹、胡椒喷末和警棍下束手就擒。对于10月31日于旺角有老妇脚部中枪一事，警方公共关系科高级警司江永祥被问到会否有警员需要负上刑事责任，江称仍不清楚相关人士受伤原因、角色，甚至有人戴着防毒面具，难以知道对方是路过、街坊或参与非法集结。

根据保安局向立法会提交的数据显示，被捕者当中，11岁至14岁的就有159人，可见警察执法，眼中并无年龄歧视。

立法会议员李国麟就近月公众活动被捕人数质询，保安局在4日向立法会提交书面回覆。保安局的数据显示，截至11月21日，警方因应反送中示威活动共拘捕5856人，其中902人为18岁以下未成年人士，占全数的15%。最年轻的被捕者年仅11岁。

书面列出的数据同时显示，被捕者中有1名11岁男性，159人为12 至14 岁、742人为15至17岁、1192人为18至20岁、1827人为21至25岁、840人为26至30岁、602人为31至40岁、281人为41至50 岁、212人为50岁以上。

保安局的回应又指出，拘捕人士之中，有4698人的案件仍在调查，包括拒保候查及保释候查，938 人已经完成或正处于司法程序，220人无条件释放。而被落案控告人士中有102人为18岁以下，占被落案控告人数约10.9%，362人报称为学生，占总被落案控告人数约38.6%。

另根据NOW电视新闻报道，参与抗争并质疑香港司法的独立性从而逃避台湾的人数，目前难以估计，但台湾一家教会就收留了逾百名年轻的香港示威者。其中一名示威者告诉NOW电视，他从电视看到“手足”们仍然冒着被捕和被警察虐待的危险而为香港的民主奋斗，在台湾过着太平日子的他感到有“逃兵”的羞愧，当被问到有没有后悔站在抗争的最前线成为所谓的“冲冲子”时，他说，再给他千万个从头来过的机会，他也会做同样的事情。