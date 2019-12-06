总统投票渐近 蔡韩距离再拉大

台湾制宪基金会近日发布“中国在台湾选举中扮演的角色：最新2020总统与立委选情”民调结果显示，总统大选支持度，蔡英文50.6%、韩国瑜22.8%。此次民调时间早于韩国瑜喊话要支持者“拒表态、唯一支持蔡英文”发言。制宪基金会民调委员会召集人李明峻表示，要操作民调没那么容易，民调有科学性与准确性，目前看起来，韩就算试图干扰民调结果，但总统选情似乎已底定。

广告 继续浏览后续

据光华网今天引述消息报道，台湾总统大选台制宪基金会发布民调，蔡英文韩国瑜拉开差距。台湾制宪基金会近日发布“中国在台湾选举中扮演的角色：最新2020总统与立委选情”民调结果显示，总统大选支持度，蔡英文50.6%、韩国瑜22.8%。

据这次民调显示，蔡英文总统支持度50.6％、韩国瑜22.8％，小英领先27.8个百分。与8月民调相比，韩支持度减8.4个百分点。李明峻表示，国民党支持度弱化，政党形象大幅下滑，显示蔡英文持续领先且有扩大趋势。

报道称，趋势民意总经理吴世昌表示，韩民调从8月起持续下滑，跌破三成后，看起来还会持续下探，由于韩的支持度低迷，影响蓝营支持者投票意愿，进而冲击国民党立委选情。

其次，不分区名单满意度依序：民进党（40.8%）、民众党（30.6%）、时力（27.0%）、亲民党（22.0%）、国民党（12.4%）。民众是否支持国会过半？有45.3％受访者支持执政党过半，另有39.2％支持各党不过半。

在政党票投票倾向上，民进党（36.9%)、国民党（19.8%)、民众党（10.6％）、时力（6.6％）、亲民党（4.2％）。以年龄分析，20至29岁选民投民进党居多，投国民党则是60至69岁比例较高；教育程度上，大学以上学历者多选择投给时力与民众党。

报道引据台湾制宪基金会执行长林宜正指出，台湾人要用选票告诉全世界，台湾不要变成香港。蔡英文要代表台湾多数民心，力抗中共渗透与影响。因此，以投票率七成估算，蔡英文须获六成以上、812万选票，比2016年的689万票，还要增加123万票。林宜正分析，“蔡只要比上次多出两成青年票，目标就能达成”。

据悉，这次民调时间是2019年11月27日与28日两天，全国22个县市满20岁民众，采“分层比例随机抽样法”1079份有效样本，95%信心水准，抽样误差正负3.0，样本代表性依户籍、性别、年龄和教育程度加权处理。

据该报道指出，韩国瑜张善政对决蔡英文赖清德，蓝绿选战取决于中间游离的120万票，谁能挖走这块就是2020的赢家。