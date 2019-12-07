港警民望没有最低只有更低港人四成给予零分

经过半年的反修例运动，香港警察的角色似乎已经从人民的公仆变成中央和香港政府的御用工具。根据香港民意研究所昨天（6日）公布最新香港纪律部队及驻港解放军民望调查，香港警队民望评分继续在九个纪律部队中敬陪末座，仅得35.3分，较六月份调查所得大跌25.7分，更让人关注的就是有40%的受访者给予警察零分，满意率净值是负38个百分点，不满意率高达65个百分点，较六月时飙升37个百分点。

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中文大学传播与民意调查中心9月16日发表的民调，基本上与这次民调结果吻合。中大的民调指出，近半受访者对于警队的表现给予零分，即“完全不信任”的评价。

这支饱受港人唾弃的警察部队，却受到北京和林郑月娥政府高度点赞和力捧，似乎已成为维持林郑政权的唯一支柱。

获邀上京拜访有关中央部门的新上任警务处长邓炳强，今日（7日）早上到天安门广场观看升旗仪式后接受官媒访问表示，亲自在现场观看升旗，内心感到非常激动，感受到国家的强大，并感谢国家公安部的安排。他又再次感谢中共领导人习近平坚定不移支持香港警队执法。

这个代表香港警队的领导人，到天安门观看升旗礼的事前，却没有通知驻京的港媒，反而透过中央电视台和人民日报的官方微博发布照片（见图）。

对于香港警队的民望一直在港人心中“沉沦”，理工大学应用社会科学系助理教授钟剑华呼吁正在北京的邓炳强“拿出勇气面对民调结果”，扭转过去数个月来的错误。前警务处处长卢伟聪曾称仍有八成市民支持警方，香港民意研究所的项目调查总监梁启智指出，过去连续数个月有超过一间民调中心进行类似调查，以不同问题问过类似的议题，不明白警方为何还可声称有许多市民支持他们，他促请警方管理层面对现实。

警方在昨日例行记者会上回应民调时，再度否认民望断崖式下跌与近月执法有关，认为警队受不同程度抹黑，批评调查不公平。警察公共关系科高级警司（媒体联络及传讯）江永祥否认民望下沉与近月在示威活动的执法表现有关，指警队由6月初至今，是在“无可选择”情况下执法，参与度更是九支纪律部队中最高的；江认为香港正经历非常艰难时期，警队以至整个香港社会的声誉都受损，“将所有责任推给警队不公平”。

香港民意研究所于11月21至26日，随机抽样以电话访问了1,062名市民，满意度最高分别为消防处和医疗辅助队，评分分别为80.5分及80.2分，警务处的评分则是9个纪律部队中最低，仅得35.3分，不满意率为65个百分点；驻港解放军最新满意度评分为44.2分，较6月下跌12.5分，满意率净值仅余3个百分点，较6月份大跌32个百分点，警务处及驻港解放军满意净值是创1997年相关题目开展以来最低。

香港民研“我们香港人”计划名誉总监梁启智指，今次调查显示警方民望数据是“崩盘式下跌”，证明港人对警队非常失望，过去数个月与警方执法较有关联的惩教署及飞行服务队，满意评分亦分别下跌7.9分及8.5分，认为或多或少都与警方有关，包括示威期间直升机在空中盘旋、惩教派出特务警察等，认为警方会连带拖累其他纪律部队，他对将来警民关系十分忧虑。梁认为警方及政府必须面对现实回应市民，“法定独立调查委员会在过去很多民调都有逾8成支持，应该是一个好开始，必须尽快处理，不能一直拖下去”。梁又指驻港解放军民望亦下跌，按推论应与解放军早前在理大附近声称义务清理街道有关，反映市民未必接受相关做法。