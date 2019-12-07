谣传总统选票造假 有党酿20万人监票 台湾国选会辟谣

台湾中央选举委员会今天表示，网络谣传明年总统大选计票造假，只会宣布总统蔡英文当选，这又是有人恶意捏造、刻意散布不实讯息，予以严正驳斥，对假消息将依法究责到底。

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据雅虎奇摩今天报道说，谣传总统大选计票造假，中选会驳斥指假消息。台湾中央选举委员会表示，选务公平、公正、公开办理选举，且投开票所都有监票人员，依法由中国国民党、民主进步党、亲民党等推派，且投票开票过程都公开透明，包括投票进行前展示空票匦、开票时也都是公开计票，更允许民众公开录影，不可能有网传“计票造假”的情况。

该报道称，据中央选举委员会上午透过新闻稿表示，选务公平、公正、公开办理选举，且投开票所都有监票人员，依法由中国国民党、民主进步党、亲民党等推派，且投票开票过程都公开透明，包括投票进行前展示空票匦、开票时也都是公开计票，更允许民众公开录影，不可能有网传“计票造假”的情况。

中选会指出，此类不实讯息已构成出于恶意、虚伪假造、造成危害的法定要件，捏造者及散布者均有恶、假之不法意图外，其虚构内容不仅悖离既有选务法令规范，也与选务标准作业程序不符，同时又损及选务机关的信誉及意图影响选务公正性，必须予以严正驳斥及究责。中选会说，将依社会秩序维护法及依刑法如妨害名誉、侮辱公署等罪的规定，予以究责到底。中选会也呼吁，民众遇有不实讯息时，切勿再次传播，以免触法。