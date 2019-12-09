台总统大选抽签 宋韩蔡各抽123号

台湾中央选举委员会周一上午举办第15任总统、副总统选举候选人号次抽签仪式。民进党总统参选人蔡英文、副总统参选人赖清德的签，由赖清德抽，抽中三号。国民党的“国政配”由高雄市长、国民党总统候选人韩国瑜与副手搭档张善政一同出席抽签，抽中二号。亲民党参选人宋楚瑜的签由亲民党立委李鸿均和发言人于美人代抽，抽中一号。

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据光华网今天报道说，台湾总统大选抽签，宋韩蔡分别123号。

台湾总统选举周一举行抽签礼，宋、韩、蔡分别抽得1、2、3号。

报道引据《联合报》消息，民进党总统参选人蔡英文、副总统参选人赖清德的签，由赖清德抽，抽中三号。国民党的“国政配”由高雄市长、国民党总统候选人韩国瑜与副手搭档张善政一同出席抽签，抽中二号。亲民党参选人宋楚瑜的签由亲民党立委李鸿均和发言人于美人代抽，抽中一号。

该报道说，抽签仪式上被问及和韩国瑜互动的问题时，赖清德表示，由于地点在中选会，时间上也有限制，所以双方没有多聊。至于韩国瑜称其本人、赖清德和台北市长柯文哲是“被网军霸凌三兄弟”，赖清德表示，他对于台湾的热诚和对民主的坚持跟韩国瑜不同，没有特别称兄道弟的地方，也没有什么相似之处。