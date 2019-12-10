中学范围发现两土制炸弹 附铁钉加强杀伤力

港岛湾仔区一间中学护土墙的基底座下发现两个遥控土制炸弹，内藏10公斤起爆性化学粉末和大量铁钉，可于50至100米范围内造成人命伤亡。警方表示，有关炸弹与两月前旺角一宗爆炸案的炸弹相似，会循反对修订逃犯条例风波的暴力事件方向调查。警方移除炸弹后，相关的华仁书院今天如常上课。

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两个自制炸弹昨(9日)天傍晚被清洁工人发现，炸弹当时放置在湾仔名校华仁书院下方的护土墙地基底座支柱的隐蔽处，属学校范围，但位处大闸外的露天地方，公众可以进入。校方发表声明，指没有证据显示事件与该校学生或教职员有关，但已知会全体师生，学生今天如常上课。

被发现的土制炸弹已可使用，由电线、电路板和手提电话连接至两个筲箕，内有以保鲜膜包裹的致爆化学粉末，包括HMTD(六亚甲基三过氧化二胺)及硝酸铝，并有大量铁钉，高级警司李桂华相信，铁钉可用作增加爆炸时的杀伤力，而炸弹可在50至100米范围内造成死伤。他续称，这两个土制炸弹与10月在旺角反修例示威期间发生的爆炸案相似，会调查会否与近期暴力事件有关。

警方相信，炸弹并非针对学校，而是暂时收藏在该处以免被搜获。

本年10月13日傍晚，警方在旺角清场时，在停泊警车附近的一处花槽发生爆炸，其后发现该处有一个RCIED遥控土制炸弹装置，内含约50至100克炸药，警方称，该炸弹属自制高性能炸药，幸而威力不是太大，但相信制造者有能力制造有效的爆炸装置。不过，有关案件受到网民质疑，而警方至今未有拘捕任何疑犯。