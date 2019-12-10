栽赃黄之锋持美国绿卡 编造笨技术露馅沦笑柄

香港众志祕书长黄之锋今天(10日)在个人脸书贴出在网络流传“移民美国的铁证”，嘲讽指出“‘黄之峰’有绿卡，但‘黄之锋’就真系无啦”为自己辟谣。网评说栽赃粗制滥造“铁证”多。消息没有提及栽赃者身份是否遭调查起底。栽赃黄之锋的姓名完全照搬中国大陆发音拼写，忘记了香港中文姓名拼法不同，而且锋字也错写成峰，成笑料。

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据联合新闻网今天报道说，黄之锋拿美国绿卡？ 粗制滥造“铁证”栽赃、抹黑。香港众志祕书长黄之锋今天(10日)在个人脸书贴出在网络流传“移民美国的铁证”，嘲讽指出“‘黄之峰’有绿卡，但‘黄之锋’就真系无啦”为自己辟谣。

该报道说，一名名为“Chan John Siu Yan”的网友将贴有黄之锋照片的美国工作许可证件截图，上传到“香港中学生家长反对占中群组”。图片竟还有中文标注“黄之峰绿卡”；文字上指控“黄之锋收美国政府钱、搞乱香港、移民美国的铁证”。

黄之锋除指出“峰”与“锋”的差异之外，并说英文名“Zhi Feng Huang”是大陆拼音，他的英文名是粤语拼音的“Wong Chi Fung”，反讥“五毛和小粉红们要注意喔”。

该报道说，眼尖网友更指出所谓的“铁证”有效期限自1980年8月1日至2020年1月2日，但黄之锋却是1996年生，时间上完全不吻合。还有人贴出美国现行绿卡图样，指中间图戳根本错误，证实完全是变造、栽赃、抹黑。

报道称黄之锋因2014年的“雨伞革命”及今年的“反送中”运动成为中国官方的眼中钉，中国官媒新华社今年8月将黎智英、黄之锋、罗冠聪等人冠上“祸港乱港头目”、“港独组织头目”等称号。