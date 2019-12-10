民进党基层要求开除杨蕙如党籍外传杨已于上周六出境

国民党立法院党团总召曾铭宗（中右2）等人2019年12月10日带领数百名支持者赴行政院陈情，要求彻查杨蕙如资金来源，以及政府是否以公务预算资助网军等。

「卡神」杨蕙如收买网军攻击外交官致死案，直接冲击民进党选情，民进党基层纷纷要求开除杨蕙如党籍，台北市党部在各方压力下，今天召开执委会讨论，市党部主委陈正德表示，决定将杨蕙如案先交由执委会展开调查。但外传杨蕙如已于上周六出境避风头。

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民进党台北市党部今天就杨蕙如党籍案讨论约一小时后，陈正德向媒体表示，因党中央要求尽速处理杨蕙如案，因此今天执委会讨论此案，但决议是，案件已进入司法审理，在审理未结束前，市党部不宜未审先判，将由执委会展开调查，再依相关规定处理。

民进党主席卓荣泰日前曾表示，一般党员的惩处权，属于地方党部，他已责成台北市党部尽速处理，让党纪伸张，也让社会对党处理此事的明快及依党纪处理原则能够认同。

杨蕙如除了被北检依「侮辱公务员及公署」罪提起公诉外，昨天再度被告。「中华民国体育监督联盟」秘书长赵安华昨天到台北地检署按铃告发杨蕙如、中华网球协会理事长廖裕辉、秘书长刘中兴、易始公司和宝悍公司等共九人涉及诈欺及伪造文书罪。

赵安华表示，他从9月起调查有关中华网协涉嫌诈领台北市体育局补助款的案情，从体育局回函中发现，「台湾网球公开赛」的巨额补助款，从申请、函准、结算核定、到验收过程有造假嫌疑。他质疑，这不是杨蕙如个人的问题，而是政府机关疑似配合民进党政治人物结构性的犯罪。

国民党立委林奕华说，她曾接获民众检举，杨蕙如在2017年承办WTA台湾女子网球公开赛时，账目与资格都有问题，怀疑部分资金就是杨蕙如支付网军的经费来源，要求检调尽速彻查。

就在杨蕙如网军经费来源不断被起底之际，台湾媒体今天传出消息，有消息人士透露，杨蕙如已经在七日晚间由桃园国际机场离境，出国避风头。

消息人士表示，上周六晚间，他朋友的女儿在桃园机场出关后，意外在免税区发现杨蕙如正在购物，等候上机，他朋友的女儿还揶揄说，「你们还在追案子，民进党已经把他送出国了」。