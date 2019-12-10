约千名港人为狱中良心犯送祝福 李卓人斥中国什么自由也打压

2019年12月10日，香港市民联署圣诞卡，为狱中良心犯送祝福，右为新当选的支联会主席李卓人。

今天是国际人权日，香港市民支持爱国民主运动联合会(支联会)摆设街站，呼吁市民为中国的在囚良心犯及天安门母亲签署圣诞卡，包括相信是因拟出版书籍批评中国主席习近平而被判刑10年的香港书商姚文田，至今约有千名市民为他们送上祝福，让他们在极权黑狱及打压中得到支持。

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支联会新任主席李卓人表示，当大家在国际人权日细数最侵犯人权的国家，中国必然是其中之一，事实上，中国人权现时不断在倒退，日益专制，言论自由、宗教自由、集会自由、「什么自由都受到打压」，支联会对这些侵犯人权之事，必然在港作出控诉，呼吁市民签署圣诞卡。

在众多良心犯中，支联会今年重点关注12人，他们都是因言获罪和为捍卫人权而被判刑或长期羁押，除了判监十年而已被关押六年的姚文田外，还有创办「维吾尔在线」网站的维族学者伊力哈木，他被判终身监禁，至今已系狱五年，李卓人说，伊力哈木今天将获正式颁发欧洲议会的萨哈罗夫奖，但中国必然不会允许他去领奖。

此外，还有判刑12年而已被囚3年的「六四天网」创办人黄琦，他过去三次入狱已令他累计坐牢20年；至于独立记者黄雪琴自称因撰文自述来港参与月9日反对修订《逃犯条例》大游行而被广州警方刑事拘留，以「寻衅滋事罪」被监视居住。

其次是维权律师，他们包括判刑4年半的6个月王全璋、发表「修宪公民建议书」而被控以「煽动颠覆国家政权」罪的余文生、判刑7年而已坐牢4年的锋锐律师事务所创办人周世锋。

最后是政治犯秦永敏、刘贤斌、胡石根、朱承志，以及第一位入狱的境外非政府组织人员、台湾人李明哲。

支联会将于日后的周末和星期日继续摆设街站，收集市民签署的圣诞卡，未能亲身签署的，亦可到网上（https://hka8964.wordpress.com/2019xmas/）签署电子贺卡，支联会将于平安夜以特快专递寄给良心犯、「天安门母亲」群体和在囚异见及维权人士。