运动半年：警发近三万弹药 三分一射向理大 被指俨如军事行动

被指在应对反修例风波中滥用暴力的香港警队公布，在风波持续的半年内，共发射29863发弹药，当中五成四是催泪弹，有不愿透露姓名的独立监察警方处理投诉委员会(监警会)成员向报章形容，警方在应对示威时使用催泪弹的规模和数量俨如「军事行动」，「真的疯了」。警方回应时称，催泪弹是不伤害大量示威者时可选择的最低武力。

广告 继续浏览后续

警方昨天在记者会上公布了自6月9日以来应对示威冲突时的弹药使用情况，包括发射19发实弹、约16000发催泪弹、超过10000发橡胶子弹、1999发布袋弹以及1863发海棉弹。

警方单日发射弹药数量最多的行动，是在11月18日围堵理大时用了7647发弹药，包括3293发催泪弹、3188发橡胶子弹、667枚布袋弹和499枚海绵弹；若把之前一天开始围攻理大时使用的3325发弹药计算在内，警方单是针对理大便用了一万多发弹药，占所用弹药总数的三分之一。另外，警方在理大事件中发射四发实弹，是发射实弹数量的次高。

警方使用弹药次高的是11月12日的中大对峙，警方在该次行动中共使用4693发弹药，当中包括2330发催泪弹和1770发橡胶子弹；第三高是10月1日国庆日的示威活动，警方共使用3344发弹药，当中6发是实弹，是发射最多实弹的一天。而在国庆日前夕，警方放宽了使用武力的门坎。

面对警方使用如此大数量的弹药，有不愿透露姓名的监警会成员向《明报》形容，警方「真的疯了」，情况就像是「军事行动」；而在记者会上被问及时，行动部高级警司汪威逊表示，不回应有关「军事行动」的评论，尊重对方的感受和表达自由，但就指出，维持社会秩序是警方的工作，而在处理大量示威者而又不想伤害对方时，催泪弹是可选择的最低武力。

港府年初推出可以把任何人送往中国受审的逃犯条例修订工作，受到市民反对，及至6月9日，有过百万人上街反对，触发警民冲突，被视为反修例风波之始，至今已持续半年。