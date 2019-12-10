运动半年：警拘6022人 四成是学生 特首拒特赦

在反修例运动中被指滥捕以收寒蝉效应的警方公布，半年以来，共拘捕6022人，当中四成是学生，来自三百间中学，警方已对当中近千人提出检控；至于被投诉的过千名警员，则未有听闻有人受到纪律处分。面对大量学生被捕，行政长官林郑月娥表示，情况令人忧虑，但由于被捕示威者涉嫌干犯的罪名严重，难以满足民间五大要求中释放示威者的要求。

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警方在昨天的例行记者会上公布，在持续半年的运动中共拘捕6022人，主要涉及非法集结、暴动及藏有攻击性武器，最年轻的只有11岁，而年纪最大的更是84岁的长者，当中四成是学生；另外，已检控的有956人，占被捕人数一成半；警察公共关系科高级警司江永祥公布被捕学生人数和比例时形容，情况令人忧虑。

他又指出，截至上周五投诉警察课共接获超过1300宗投诉，警方已成立特别调查队跟进，会按机制向监警会提交进度报告。但他拒绝透露有多少警员因违规被停职调查，只是说，警跟进投诉时有困难，特别是一些严重指控，因为当事人透过不同渠道讲述所谓亲身经历后，拒绝向警方「落口供」或提供更多资料。

民权观察成员王浩贤反驳称，警队有自己的摄录队，警员身上有行动呼号，警方若认真处理，实应主动调查一些明显违法的个案，而不应归咎难以接触投诉人。他质疑，警方不积极处理警员涉嫌使用非法暴力和违规的个案，是默许前线警员以违反守则和法律的方式执行职务。他举例称，2014年伞运时，七名警员殴打被捕人士和警司朱经纬以警棍殴打途人，涉案警员均有停职候查，但反送中运动曝光的警员滥用暴力情况比伞运时更严重，次数更频密，但至今没有一名警员停职候查。他续称，一些明显违规的个案，例如在葵涌驾驶警用电单车冲向人群的交通警员、在西湾河开枪的交通警员以及在油麻地以警棍殴打示威者小腿七棍的警员全部以休假形式避开停职候查的一般调查程序。

民间人权阵线曾投诉警方于6月12日使用过度武力，但至今半年仍未获警方跟进。民权观察成员王浩贤批评，这显示警方默许前线警员滥用武力和滥捕，而投诉课这种「自己人查自己人」的机制已经失效，难以向公众负责。

王浩贤又指责警方滥捕以致被捕人数众多，他解释，一些未有干犯任何罪行的人亦会被警察拘捕，围堵理工大学便是一例，事件中，警方以大包围方式指控所有在场人士皆参与暴动，其实是要藉滥捕来制造寒蝉效应。

而在今(10日)早出席行政会议前，特首林郑月娥被问及周日有80万名市民上街坚持「五大要求，缺一不可」，当中一个要求是释放被捕人士时，她再次拒绝，指被捕人士中，部分人士涉嫌干犯的刑事罪行严重，包括纵火、拥有危险爆炸品及袭警等，她反问，港府岂可罔顾法治，为了回应而满足有关要求？