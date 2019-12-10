选总统网军成灾 民进党黑锅重 韩营涉自导自演色情照

2020台湾总统大选倒数32天，最新一项总统选情调查结果发现，超过半数选民认为这次总统大选养网军带风向及不实抹黑对手的情形严重。其中，认为主要是民进党在收买网军及抹黑对手的比率，各占45%、48%。就一张韩国瑜被抹黄的合成照，韩国瑜谴责恶意抹黑，但调查发现是韩营自导自演事件。

广告 继续浏览后续

据光华网今天报道说，台湾民调指近半选民认为绿营养网军抹黑坏选风。国民党立委参选人抨击民进党抹黑，利用执政利器制造各种乱象。据报道，这次大选蓝绿厮杀激烈，负面选举手法层出不穷。调查发现，有35%的选民认为这次大选养网军带领政治舆论风向的情形相当严重，18%觉得还算严重，合计有53%的选民觉得这次大选收买网军的情形严重。觉得2020大选收买网军情形严重的选民中，45%认为民进党要为养网军带风向负主要责任。

报道称，在不实恶意抹黑方面，33%的选民认为这次大选不实抹黑竞争对手的情形相当严重，20%觉得还算严重，合计有53%的选民觉得2020大选抹黑对手的情形严重。认为不实抹黑对手情形严重的选民中，48%认为民进党是主要抹黑者。

据台媒进一步分析发现，在“蔡赖配”支持者中，各有近20%认为民进党在收买网军及抹黑对手上操作负面选举的情况更严重。值得注意的是，目前尚未表态2020大选支持对象的选民中，36%认为收买网军问题严重，其中45%归咎民进党；45%认为不实抹黑严重，其中43%认为民进党问题较大，这些选民是否会因选风败坏影响投票支持意向，有待观察。

该报道说，这次调查于12月5日至7日晚间进行，成功访问了1157位合格选民，另278位拒访。在95%的信心水平下，抽样误差在正负2.9%以内。

报道说，就韩国瑜竞选办公室总发言人王浅秋公布一张韩国瑜被抹黄的色情合成照，韩国瑜周一批评有人用下三滥手段恶意抹黑，声言再遇到类似情况会入禀法院。但仅事隔半天，制作色情图者就被人起底，竟然是立场撑韩的台海军退役上校黄征辉，事件被质疑是韩营自编自导。

该报道说，黄征辉随即表示会“从善如流”地回收所有色情图，并反批事件是有心人士恶意截图及断章取义。据脸书专页《只是堵蓝》周一深夜发文：“抓到了，真的是他们（韩营）自己人，蓝营退役上校。今天韩办总发言人王浅秋说，有人制图抹黄韩导跟裸女睡觉，还误导大家是绿网军的抹黄，后来制图者自首。现在抓到原来自己人，难怪不敢告。”

多名民进党籍市议员、网民都留言批评及嘲讽，指韩国瑜为挽救插水的支持度，开始使用苦肉计，有人更认为之前韩被丢鸡蛋的事都是自导自演。黄征辉则宣布回收色情图，并呼吁一众网民在选举前夕要格外留神，疯传的网络资讯与当事人的真正意思可能是两回事。