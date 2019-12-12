两泛民议员罢免动议遭否决 何君尧与郑松泰须受委员会谴责调查

泛民主派立法会议员陈淑庄和邵家臻早前因参与2014年的占领运动而被判监八个月，建制派议员为此在立法会内提出解除二人议员职务的动议，经辩论后，议案遭否决，二人议席得以保留。

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今(12日)天进入第二天会议的立法会，除了辩论上述一定不会获得通过的动议外，尚须处理建制派议员何君尧以及泛民主派议员郑松泰、林卓廷三人的谴责动议，其中，谴责何君尧的两个动议均在建制派也无人反对的情况下，提交调查委员会处理，调查他被指与「7.21」元朗西铁站内无差异攻击乘客的白衣社团人士握手赞赏的指控，动议人郭家麒认为，行为反映何君尧支持和鼓励暴力行径，构成行为不检，违反议员誓词；另一项指控由嫁与洋人的毛孟静提出，她指何君尧早前说她「食惯洋肠」，是肆意助长性骚扰和种族歧视，而何全无悔意，不符议员应有品行，严重损害市民对立法会的信心，实应谴责。

另一名须受委员会调查的，是泛民主派议员郑松泰，提出谴责动议的建制派新民党议员容海恩指出，郑松泰在7月1日示威人士冲入立法会大楼时以直播形式带人游览立法会，并指出何处有「狗」(反修例抗争者对警察的别称)，是协助他人破坏立法会，令立法会充斥暴力，亦令立法会蒙羞，理应受到谴责。

泛民议员陈志全以「不执行动议」的方式提出反对，获多名泛民主派议员支持，因为建制派未审先判，指控理据薄弱，评论多于事实，是冤枉或抹黑，故此反对谴责或交调查委员会处理。

不过，其他建制派议员纷纷发言支持新民党的动议，指真金不怕洪炉火，郑松泰若是清白，便不应害怕被调查；有议员更指出，民主派经常要查明真相，但事涉泛民就反对调查，实在是「盲撑」。

经过横跨两日的辩论，陈志全的动议在今午经分组点票后被否决，原谴责议案的辩论中止待续，交付调查委员会处理。

陈淑庄、邵家臻议席得保

立法会大会昨(11日)天首先处理由建制派议员黄定光动议弹劾陈淑庄的议案，以及由另一名建制派议员黄国健动议弹劾邵家臻的议案。根据《议事规则》，任何议员一旦被判监超过一个月，其他议员即可动议解除相关议员的职务，获在席三分之二的议员支持，议案即属通过，主席须随即宣告有关议员丧失议员资格。但由于没有一个弹阵营的议员拥有三分之二的议席，动议几乎不可能获得通过。

黄定光说，陈淑庄煽惑他人犯公众妨扰罪和煽惑他人煽惑公众妨扰罪成，被判监8个月、缓刑两年，而陈淑庄作为议员，知法犯法，严重影响立法会的尊严和诚信，故动议解除其职务。

至于因同样罪名被判囚8个月的邵家臻，10月已刑满出狱，提出动议的黄国健指，邵家臻既多次声称要为行为负责，故解除其职务是情、理、法俱备。

经辩论后，两个议案均因无法取得在席议员三分之二赞成而被否决。解除直选议员陈淑庄职务的议案，在29票赞成、24票反对的情况下被否决；而解除社福界议员邵家臻职务的动议则在31票赞成、25票反对的情况下被否决。