科大学生周梓乐追悼会 大批港人排队致祭

香港科大学生周梓乐的家人今天12月12日为他举行追悼会。大批港人排队致祭。周梓乐上月在警民混乱中从高处坠落身亡，死因成谜。有市民表示希望寻找真相。警方在致祭纪念馆附近戒备。

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香港科大学生周梓乐上月在警方追捕中，在将军澳尚德停车场高处堕下死亡事件仍然扑朔迷离。他的家人今天在大围宝福纪念馆为他举行追悼会。据香港电台介绍，悼念仪式今天下午5点开始，大批市民在大围港铁站及灵堂外排队入场致祭。晚上仍有大批身穿黑衣手持鲜花的市民排队候车前往纪念馆。科大学生会不满香港警方在周梓乐开追悼会纪念馆附近布防。

这个报道说，市民冯先生对周梓乐逝世感到伤痛。他指出，警察滥权问题严重，至今有太多无辜的人牺牲，但最后不了了之。他认为政府无作为，市民只可以站出来指出政府做错。

欧阳女士表示，即使与周梓乐非亲属关系，但对他的离世感到非常痛心，难以想象周梓乐的父母多么难过。她并赞赏周梓乐的父母好伟大，将儿子的器官捐赠给有需要的人。

罗先生表示，周梓乐的离世好像失去了一个亲友，事件的真相仍未还原，应该为他走下去，寻找事件的真相。

22岁的科大学生周梓乐2019年11月4日凌晨在新界将军澳商业中心停车上三楼坠下二楼重伤，送医4天后不治身亡。据维基百科介绍，当时传言有警察在那里结婚设宴，示威者聚集表示「赠兴」，其间出现混乱，警方施放催泪弹。不算自杀抗议及其他未完全证实事件，周梓乐是反修例警民冲突现场附近首例受伤并死亡的人。有舆论指事发现场围栏高度1.2米，周梓乐不太可能失足坠楼。医院也指周的头部和右髋骨受伤，不同于坠楼常见的手足受伤。