移居大马计划拒港警申请 一高层申请已被拒 港人申请则倍增

中国近年加强对香港干预，令港人外移人数增加，近月反修例风波更令情况火上浇油，但备受指责的警队，将无缘申请移居马来西亚。根据有线新闻报道，马来西亚政府近日通知处理长居大马的机构，不会接受警察的申请，相关公司获悉，最少有一名警察高层申请被拒。

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马来西亚自2002年起推出「第二家园计划」（MM2H），容许外国人以长达10年居留签证在当地居住，但不算是移民。该计划在香港并不吃香，不过，今年申请人数大增，根据该计划的资料，去年有193个申请获批准，但今年申请的港人数量已超过一千人，较三个多月前报道的251名申请人大增三倍，显示大部分申请人是在近月作出。

专责相关计划的马来西亚第二家园交流中心负责人邝文政昨(11日)天在香港有线新闻中表示，今年至今已处理逾千宗港人移居申请，当中三百多宗申请来自公务员，而警察家庭申请有约三十宗。

但他透露，上周四接获马来西亚政府通知，表明保安部队、尤其是警察的申请不会被接受，根据马来西亚旅游局在一个会议上解释，有关决定是基于「国家安全」考虑作出，据他所知，已有一个警察高层的移民申请被拒绝。

有线记者其后以申请者身分致电马来西亚相关部门，职员承认相关政策已实施，但强调并非针对香港警察，而是在去年9月已基于安全理由收紧审批，拒绝有保安部队背景的人士申请。

不过，网媒《Journesis》本年10月才引述马哈蒂尔政府的消息人士透露，香港警察申请「第二家园计划」将一律不会获批，原因虽没有明文规定，但据称是因为大马当局认为，港警学历低，又曾以下犯上，例如香港警察员佐级协会主席林志伟曾公开发信批评港府第二把手的政务司司长张建宗。该名消息人士更透露，一名高级督察申请失败。

马来西亚- 我的第二家园计划是由马来西亚政府推动的一项计划，让所有外籍人士申请多次入境社交签证，以便长期居留在马来西亚，签证有效期限为十年，并且可以更新。成功申请者可携同直系亲属移居当地。不过，此计划并非移民计划，成功申请者不具大马公民身分，既没有投票权，亦不会获发大马护照，但好处是可保留原有国籍。