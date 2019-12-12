美国在「台美数位经济论坛」拉拢台湾加入防堵华为产品阵营

台湾国家发展委员会官员透露，美国为信息安全考虑，在11日刚落幕的「2019台美数位经济论坛」拉拢台湾加入防堵华为产品的阵营。

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「台美数位经济论坛」(Taiwan -U.S. Digital Economy Forum, DEF)由国发会与美国在台协会(AIT)共同举办，国发会主委陈美伶、美国商务部代理助理部长伊恩斯特夫(Ian Steff)率领双方代表出席。针对5G、资安、数据经济、跨境数据流动与隐私、AI/ IoT等五大议题政策对话，昨天落幕，发表了十大联合声明。

其中，最值得注意的是前两项声明，一、在理解半导体产业涉及影响一国经济及国家安全的基础上，与信赖合作伙伴共同发展先进研发，加深半导体产业的整合。二、支持安全且受信赖的5G硬件、软件及标准的部署，以维护「布拉格提案」的民主与开放市场价值；强调透明开放5G架构，支持多元化5G供应链。

所谓「布拉格提案」是今年五月美国联合北约、欧盟，德、日、韩、澳等三十多国代表，在布拉格召开5G安全准则讨论会议，警告各国政府慎防5G供货商可能带来的威胁。各界解读矛头对准华为的意味浓厚。

台湾国发会官员表示，在论坛的研讨过程中，台美双方都认知半导体产业的成长和投资，对国家经济有重大影响，如果产品有安全疑虑，就可能危及国家安全。因此美方积极扩大影响力，一再重申对华为制裁的行动理念，希望世界各国都能注意某个国家来的产品可能影响国安。台湾的官员很有自信地说，台湾当然支持，因为台湾本来就已经在做了。

国发会并透露，台美双方决定成立「台美数位经济工作小组（Taiwan–U.S.Digital Economy Working Group）」，计划每年至少开会一次，在下一次论坛举行之前，工作小组透过定期会议，检核工作进度并订定来年工作计划，确保持续推展论坛提出的相关政策重点与倡议。

因双方同意台美数位经济关系的完整范畴，对经济及国家安全都具有影响，工作小组预计将由美国在台协会副处长及台湾国发会副主委共同主持。