警务处长：警队公信力低是因为「假新闻」要求删帖次数急增逾18倍

香港警队的公信力近月屡创新低，但新任警务处长邓炳强在电视节目中表示，市民不信任警队的主要原因是因为「假新闻」。这样的响应，让你想起不断把问题归咎于传媒的美国总统特朗普？抑或是不断把香港反修例风波持续的原因归咎于外国势力的中国外交部发言人？

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根据香港民意研究所本月6日公布的香港纪律部队及驻港解放军民望民调结果，市民对警务处的满意度评分跌至 35.3分，较 6 月初急跌 25.7 分，有四成受访者给警队「0 分」，得分是九支纪律部队中最低，亦低于解放军驻港部队。情况与中文大学10月公布的结果相若，根据中大民调，逾半受访者对警队「完全不信任」，不少评论指，警队公信力已经崩溃，必须改善其依法执法能力和监察机制，才可纾缓现时空前紧张的警民关系，让社会回复互信。

不过，邓炳强前(10日)晚在无线电视英文台节目《清心直说》回应警队公信力处于低谷时表示，会找出原因，但他认为，市民不信任警队的主要原因是因为「假新闻」，未来会增加透明度及保持警队专业，警方也会尽量说出事实，以反驳「假新闻」。他透露，警方曾尝试聘请公关公司改善问题，但公关公司以怕对生意带来麻烦为由而拒绝。

警方今年要求删帖数量大增逾18倍

邓炳强没有举例指出那些是「假新闻」，但警方对网上言论大感不满并要求删除则是事实。根据创新及科技局昨(11日)天就立法会质询作出的回复显示，警方今年截至上月底，向社交平台提出621次「删帖」要求，较去年全年的32次急增超过18倍；而向网站提出的删帖要求则有34宗，较去年全年大增近5倍。至于有关要求有多少获得受理，创科局没有像其他部门般列明宗数，只是以「部份受理」来交代。

局长杨伟雄在书面回应中更指出，「过去数月」，网上或社交媒体流传很多虚假消息，特别是大量针对警队的假新闻和没有确实证据的指控，指这些消息「制造社会恐慌，……破坏警队和市民的关系。政府强烈谴责」。局方没有举例，但警方10月时曾承认要求脸书删帖被拒，帖文标题为《警暴、黑暴、蓝暴，都是用武器针对人来攻击，是想攞命的，令人发指！》，警方质疑用户言论失实及制造社会恐慌。

不过，警方也曾多次被指撒谎，在例行记者会上文过饰非。以11月18日为例，警方驱散声援理工大学人士的人群时，示威者走避时出现「人迭人」，警方却表示「没看见」；11月11日，警员驾驶电单车冲向身穿黑衣的示威者，但警方表示，涉事警员当时只是在人群中「穿插」，「试图分隔警员与示威者」；9月21日，警方把一名身穿黄色反光衣的社工带到后巷拳打脚踢，过程被居民拍摄并放于网上，但警方否认廿 3员有不当行为，称网上片段只见有警员在踢一件「黄色物体（yellow object）」。警方的言行迫使六名记者在11月4日头戴贴有「查」、「警」、「暴」、「止」、「警」、「谎」单字的头盔出席记者会，惹来警方不满，并中止记者会。