抗争化整为零 破坏变野猫式 今早数十人步行上班抗议 多区「和你写」

香港的反修例运动持续半年后，大型示威抗争偃旗息鼓，市面转趋平静，但野猫式的破坏行动不时在不同地区发生，而小型的「和理非」行动亦持续，以保持社会对运动「五大要求」的关注，今早便有一群「上班族」响应网上「和你返工」的号召，一边步行上班，一边高叫「解散警队」等口号；到了中午，则会有人在尖沙咀东部的喷水池旁举行「和你写」行动，为在囚及被捕的抗争者送上手写祝福的圣诞卡，另外，多区会继续有「和你lunch」的游行示威活动。

广告 继续浏览后续

今早的「和你返工3.0」活动，有数十人响应，他们在铜锣湾集合后，分东(鲗鱼涌方向)、西(上环方向)线步行上班。参加者多数戴上口罩，部分人手持写有「五大要求」的单张，亦有人迦举美国旗，他们沿途高叫「光复香港 时代革命」等运动口号，而防暴警察则在旁戒备。西线队伍行过警察总部、向金钟政府总部迈进时，部署在该地约十名防暴警用扬声器警告各人，指他们正参与未经批准的集结，但没有采取进一步行动。

不过，在民间人权阵线本月8日有80万人参与的国际人权日游行之后，警民大型冲突暂停，但市面每天都有零星的破坏事件发生，这种「游击式」激进抗争行动包括不同形式的堵路；在巴士靠停时按动车后的「死火掣」，使巴士无法开动而造成马路阻塞；以巴士上的紧急用手槌击毁车窗，令巴士须暂停服务；破坏建制或支持警方的「蓝店」，包括以涂污、毁坏闸门，甚至投掷汽油弹；而一些公共设施亦成为攻击目标，例如有让行人横过马路时等候的安全岛被纵火；至于被指「党铁」的港铁车站则继续成为破坏目标，例如牛头角站12日凌晨收车前便被人冲入站内破坏票机及投掷汽油弹，之后快速散去，无人被捕。

面对这种「野猫式」袭击或破坏行动，警方应对的人手有所增加，以市面所见和拘捕情况看来，警方是以派员在高风险地点戒备和埋伏为主，例如在每天中午时分在中环毕打街附近的天桥派驻防暴警，估计是预防中环「和你lunch」活动转化成堵路行动；而昨天和前天有两名中学生在旺角弥敦道破坏巴士行动时当场被捕，显示警员在该处埋伏，抗争者有行动时实时将人拘捕。

警方所须资源增加之际，抗争者一旦遇上埋伏警察后的被捕风险亦大大增加，因为在大型冲突中，往往有不少「同路人」上前救援被捕人士，但在零星的破坏行动中，涉及的人数可能「一只手数完」，即使同行者上前救援，亦可能落得一同被捕的下场，例如9日在土瓜湾被捕的师生，以及昨天在旺角阻止拘捕干扰巴士学生的兼职讲师，料想属于这种情况。