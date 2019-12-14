林郑月娥北京述职 双普选和23条引关注

香港行政长官林郑月娥12月14日抵达北京。据港媒报道，她此行在北京4天，先与主管港澳事务的中国国务院副总理韩会面，下周一将分别向习近平和李克强介绍香港的最新情况。北京下一步怎么走？双普选和23条立法受关注。

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据香港电台报道，林郑月娥今天中午到达北京入住酒店时，没有回应媒体的提问，提问包括她会否到中国国务院港澳办拜访，如何向中央政府汇报香港情況，会否談及《基本法》23条立法。该消息说，林郑定于今天下午与主管港澳事物的副总理韩正见面，並于下星期一分別向国家主席习近平和总理李克強汇报香港的最新情況。林郑定于下周二返港。

这是在香港区议会选举建制派惨败和美国通过香港人权民主法之后，林郑月娥首次到访北京与中央最高领导人见面。此前不久，香港新警务处长邓炳强，亲北京议员何君尧，律政司司长郑若骅都被召唤到北京，得到相应的支持，安抚或荣耀。

这一次林郑赴北京述职，有分析指，中央可能会与她商讨下一步应付香港民众的对策，评估局势。北京是否考虑落实港人五大诉求中的“双普选”，是外界关注的议题之一。