香港5青少年被拘捕 涉环卫员工被砖砸死案

香港5名青少年12月13日被捕。警方指控他们在11月中旬的一次反送中抗议冲突中，涉嫌对一名环卫员工被砖块砸中头部死亡案负有责任。

广告 继续浏览后续

据法新社今天发自香港的报道，这5名青少年，三男二女，年龄在15-18岁。警方周五逮捕了他们。他们被控涉嫌杀人，骚乱，伤人。据警方发布的声明，这5人目前受到拘押，等待更深入调查。

该报道说，今年11月中旬，一名70岁的环卫人员在试图拆去亲民主派示威者设置的路障时，头部被一个砖头击中。

当时正值反送中运动进行到5个月，示威者改变战略，采用“遍地开花”行动，通过更多打砸行动，最大限度打击警方。

一些现场图像显示，当时有相互敌对的抗议团体互掷砖头，然后一名男子被砖头击中，倒在地上。这名70岁的男子第二天在医院不治身亡。一周前，香港科大的22岁学生周梓乐在将军澳一场冲突中从停车场坠下身亡。亲民主派指控警方暴力是他死亡的原因。

据香港电台消息，被砖头击中头部而死的环卫工人是香港食环署的外判員工。上月他在上水区清理试图路障，被砖块集中头部，伤重不治身亡。香港警方表示，该案由香港新界北区重案组调查。这5名被拘押的青少年涉嫌谋杀和参与暴动及伤人。