市民发起“和你圣诞购物”警方旺角施放催泪弹“防暴”

网民在港九多个商场发起“和你Christmas Shop”活动，期间发生警民冲突，有示威者在沙田遭到数名警察按倒在地上，其中有黑衣便衣警察。

全港多人响应网上号召，在港九多个商场发起“和你Christmas Shop”，希望市民继续支持“黄色经济圈”之余，亦毋忘抵制不支持争取五大诉求的店铺。其中铜锣湾时代广场和太古城中心均有市民聚集，他们于中资及美心集团旗下食肆贴传单呼吁罢食，有部分激进示威者更在这些所谓“蓝色”的食肆捣乱。警方晚上在旺角与群众对峙时，发射多枚催泪弹及胡椒弹，一名记者无端中招。这是两星期以来香港街头首次再嗅到硝酸的催泪瓦斯。

广告 继续浏览后续

有较为激进的示威者在沙田新城市广场进行“和你Christmas Shop”活动时，在美心集团旗下的食肆和咖啡店用油漆喷上杯葛的字眼，部分餐厅设施遭到捣乱。到了晚上，旺角街头多处出现警民对峙的局面，有群众对警察发起嘘声和谩骂声，警方于是向群众施放多枚催泪弹回应。

周日较早时，防暴警察冲入沙田新城市广场，另一方面，位于九龙东的德福花园商场，亦同时遭到警察硬闯进入，警察声称追捕示威者，期间警察更与黑衣示威者发生扭斗。由于警察强行冲入商场，导致很多购物者包括小孩无从走避，一名小孩更被胡椒喷末击中倒地。在场的一名志愿救护人员告诉南华早报，小孩当时哭嚷眼睛受了伤。一名撑警的大妈与黑衣人对骂时，遭人用油漆帮她“画眉”，一脸煤黑，事后被救护人员带离现场。

也有群众在金钟添马公园举行撑警聚会，谴责示威者暴力行为，人群中不少人举起五星红旗，女士打扮不乏浓妆艳抹，部分人士以普通话交谈。

因为林郑月娥政府推出的逃犯条例修订而挑起的反政府运动，迄今已超过半年时间。特首林郑月娥虽然在不情不愿下撤回修例，但却一直拒绝示威者提出的其他诉求，包括成立独立调查委员会以及释放警方滥权下所拘捕的示威者。

“和你Christmas Shop”活动，主要是唤醒社会五大诉求尚未得到政府的回应，以及要坚定制裁“蓝色”商户，支持“黄色经济圈”。黄色泛指支持民主诉求的人士和团体，蓝色则是指撑共撑警的族群。美心集团遭到示威者杯葛，主要是因为该集团已故创办人的女儿伍淑清，一直为中共讲话，甚至被示威者批评刻意抹黑香港的年轻人，以讨好北京当局。美心集团早前曾发出通告，声称伍女士并非集团管理层，只是手持集团股份，似乎有意与伍割席，但并未收效。

在港岛东的太古城中心，有接近200人组成人链游走商场，并以美心集团旗下食肆为目标。他们先后走到Starbucks、Simplylife、北京楼等美心集团餐厅贴上“罢买通告”。美心旗下餐厅Treats亦被贴罢食宣传单，示威者呼吁仍在内用餐的市民离开。