汉翔与洛马策略联盟将推动台湾成为F-16战机亚太维修中心

台湾负责执行F-16战机性能提升的汉翔航空工业公司，明天将与F-16原厂洛克希德马丁公司签署策略联盟合作协议书，将对外宣布，共同推动促成台湾成为F-16战机亚太维修中心。

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台湾空军144架F-16A/B战机，目前正透过「凤展计划」进行升级改造工程，目标是升级为F-16V，并将向美国采购66架F-16V战机，因此未来台湾F-16战机合计将达到210架，成为亚太地区拥有F-16战机数量最多的国家。

鉴于亚太地区F-16战机维修的商机十分庞大，汉翔与洛克希德马丁决定推动策略联盟。汉翔公司表示，F-16构改是一项极为艰巨的任务，但能呼应政府推动的维修在地化，希望能藉由与国际性的指标公司策略联盟，带动国家产业升级与经济发展，台湾行政院长苏贞昌明天将会到场见证并发表谈话。

汉翔今天也首度公布F-16A/B战机升级改造生产线，从工班运作到各部件组合测试，以及由洛马首席试飞员升空测试等画面，将F-16在台湾的构改生产线全方位解密。

台湾国防部长严德发之前曾在立法院承诺，中华民国将会是第一个和洛马合作升级F-16V战机的国家，升级改造工程2023年会如期如质完成，希望台湾未来成为亚太最大的F-16战机维修中心，国防部乐于配合立法院附带决议所提到的工业合作，现在已经有十七项工业合作和美方商谈中。