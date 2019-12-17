台总统大选3家面辩说什么 先预猜

台湾总统大选首场政见发表会周三晚（18日）登场，光华网预猜总统蔡英文将会向人民报告3年多的执政成果及未来4年的施政方向，并提出“1要3不要”；国民党总统候选人韩国瑜则会再度以“韩式风格”做到攻守兼备，针对蔡英文施政及国政时事等重大议题进行攻防，不排除视情况丢出政策彩蛋。宋楚瑜被认为会提台湾困境。

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据光华网今天报道说，台湾总统大选首场电视政见会，蔡端政绩韩丢彩蛋宋提困境。消息说此将是韩国瑜、蔡英文及宋楚瑜将首度正面交锋。

报道称，亲民党秘书长李鸿钧表示，以宋楚瑜的历练，随时都做好应战准备，将着眼从国内到国外看台湾的困境与解决之道。韩国瑜辩论小组成员陈以信表示，韩国瑜这次辩论除了要陈述对国政的愿景外，也会针对现行政策进行检讨以及配合时事，采“攻守兼备”的方式进行，两岸、外交、经济等政策都是攻防重点。他坦言，蔡英文参加过3次总统选举，辩论、政见会经验相对丰富，韩国瑜必须慎重并花充分的时间来准备；而辩论小组除了搜集相关资料与国政顾问团讨论外，也会为韩国瑜做各个层次的设计，并安排会面做实际的商讨与练习。

报道指，蔡英文总统竞选连任办公室发言人廖泰翔表示，蔡英文仍然是国政优先，对于相关的政绩与政策都是信手拈来，这不是蔡英文第一次参选总统，但每次都是以严肃的态度跟人民报告。他说，这次政见会上总统仍会诚恳向人民报告3年多的执政成果及未来4年的施政方向。蔡营期待“1要3不要”，“要”理性讨论；“不要”说过不承认、“不要”有侮辱或歧视的言论，最重要的，“不要”有政治口水。

据蔡英文幕僚透露，这次政见会新增一组政治幕僚针对韩国瑜过去在政见会及媒体堵访的临场反应，对突发状况做预拟，避免重演类似耳机、护唇膏等事件。

大选首场辩论会前，台湾网红波特王事件预计会成为攻防议题。台湾网红波特王与蔡英文合拍影片，称呼蔡英文为“总统”，遭中国厂商解约，蔡英文、韩国瑜、宋楚瑜都表态相挺。蔡英文周一对事件表示遗憾，称在自由民主社会大家都可以创作，叫台湾总统也是自然平常的事情，中国的行为违反民主自由及台湾珍惜的价值。韩国瑜周一在脸书直播时抗议并声援波特王，强调“政治归政治、经济归经济”；他以世界面包冠军吴宝春为例指出，吴一年前在上海开了面包店，结果在台湾引起轩然大波，后来他站出来声援吴宝春，希望大家不要给吴宝春压力。韩国瑜说，如果波特王因为采访蔡英文使得他在经济上受到损失，他也呼吁这些厂商千万不要这样做。

报道说，亲民党总统候选人宋楚瑜周一晚受访时也表示：“我们的领导人叫总统，请问不叫她总统，要叫她什么？”但他也说，蔡英文处理很多事情不面对事实，像是她曾对自己说，不会暴冲，希望两岸和平，但当初怎么找赖清德当行政院长，赖还自称是务实的台独工作者，这与总统的政策合吗？现在赖变副总统候选人了，难道总统要听副总统候选人的？