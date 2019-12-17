总统选举 国民党官员多爆粗口被指图穷匕首

台湾媒体今天盛传国民党主席吴敦义为韩国瑜竞选站台大批民进党蔡英文当局，却失言爆粗口事件。媒体评论国民党选战包括韩国瑜低俗黄话与多爆粗口反而失分。此前吴敦义厉批总统府秘书长陈菊贪腐是肥滋滋大母猪引发媒体指责，此次吴敦义用闽南话衰尾查某指责蔡英文执政无能差劲透了，让台湾杀人案迭起。

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据联合新闻网今天报道说，又失言？吴敦义痛批治安太差！ 怒呛蔡英文“衰尾查某”。消息说，国民党总统候选人韩国瑜全国劳工后援总会今（ 17 ）日举行成立大会，国民党主席吴敦义致词时，先是痛批蔡英文治安表现差、经济也差，最后直接开呛蔡英文是“衰尾查某”，此话一出马上在网上引发热议，继去年九合一选举暗讽陈菊是“肥滋滋大母猪”后，再度身陷失言风波。

该报道称，吴敦义致词时强调，要让以台湾安全、人民有钱做号召的韩国瑜当选总统，总统选对人，就会选最好的行政院长，除此之外，立委也很重要，一定要拿到 60 席立委席次，在立院过半。接着话锋一转，吴敦义痛批绿营执政的当今社会治安相当差劲，痛批蔡总统 3 年半来做的不好，甚至用台语强调现在的治安等级是“夭寿歹”不是普通差而已，接着脱口说出“蔡英文这个衰尾查某”直指一定要让蔡英文下台才行。

吴敦义接着开始批蔡政府的“年金改革”没道理，他认为政府应给军公教安稳生活，退休后也应该要衣食无缺，因此现今蔡英文减少年金是不对的，并承诺“国民党 2020 若重返执政，一定会依照物价上涨率，推动合理的改革”。

联合新闻网说，事实上这并不是吴敦义第一次失言，去年替韩国瑜辅选时，就曾在公开场合暗酸总统府秘书长陈菊是“肥滋滋的大母猪”，他自己则事后坦承“形容词不当”，如今呛蔡英文是“衰尾查某”，再度陷入失言风波，引发热议。