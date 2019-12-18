习近平到访澳门 张伦评一国两制为何港澳实施结果不同

中国主席习近平今天抵达澳门，对澳门展开为期三天的访问，并将于周五主持澳门回归二十周年的庆典仪式。澳门当局大规模加强安全措施，来自中国大陆的警察严格把手澳门与香港的所有交通渠道，多名持香港护照以及国际护照的记者被拒绝进入澳门，澳门当局还拒绝了多项集会申请。

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就在香港动荡局势无法平静之际，中国官方媒体大力宣传将澳门作为一国两制的典范，中国驻法大使更是将一国两制称赞为是世界上“绝无仅有”，声称澳门例子显示一国两制模式的活力。

如何理解香港与澳门回归中国之后今天截然不同的状况？

一位经常去香港旅行的澳门人向法新社表示：“这里完全是一个国家，一个制度。”他补充说，在澳门举行抗议活动是“毫无意义和十分危险的”。他还表示，当地居民对城市精英的财富，有限的交通基础设施和严重的人满为患感到愤怒，尽管澳门人已经变得更加富有。

旅法学者法国赛尔其-鹏多瓦兹大学（Université Cergy-Pontoise） 政治学学者张伦这样向本台表示：香港与澳门看似可比，都是回归中国大陆不久的前西方殖民地，而事实上，这两座城市之间存在天渊之别。首先，澳门人口仅有70万，是香港的一个零头，从行政操作层面上来看要比香港容易得多；其次，香港是一个政治，经济，金融与文化中心，多年来纪念六四天安门事件，自由民主的理念在香港深入人心，而澳门人似乎更加关注经济层面的生活。香港也是近代史上对中国影响最重大的城市之一。而澳门从来也没有扮演过政治或者文化中心的角色。最后，澳门经济因赌博行业而飞速增长，经济利益或许使民众忽视了其他方面的诉求。但是，尽管如此，在澳门也同样出现一些呼吁更多自由的呼吁，但是这些呼声往往通过一些经济手段而被压制。

自从1999年摆脱葡萄牙四个世纪的统治回归中国大陆以来，澳门的经济状况发生了令人难以置信的变化，赌场成为该市戏剧性崛起的支柱。作为中国唯一允许赌博的地方，澳门的国内生产总值从1999年的64亿美元猛增到550亿美元以上。

根据国际货币基金组织的数据，澳门的人均国内生产总值仅次于卢森堡和瑞士，位居世界第三，其赌场每周的收益与拉斯维加斯一个月的收益相同。

但是，法新社指出，尽管澳门在中国统治的20年中变得富裕并且在政治上稳定，但它仍然存在许多脆弱性。该市的大部分财富都集中在少数精英手中，所有经济收益都来源于赌博行业，占政府收入的80％。