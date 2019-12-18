台湾大选总统候选人首场政见会蔡韩怼撕 两岸议题火药味

2020年台湾总统大选今天举行第一场媒体政见会，蔡英文，韩国瑜，宋楚瑜分别阐述竞选纲领与执政政见。蔡英文与韩国瑜针锋相对，两岸议题成为交手利器。蔡英文回击韩国瑜指正是在选中华民国总统。蔡英文并指执政有成绩，台湾经济可嘉，公认是亚洲四小龙第一。宋楚瑜被指显边缘化，政见包括上任一届做拨乱反正工作。有批评指韩国瑜未叙政见。

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据明报今天报道说，台湾大选总统政见会两岸议题成焦点，韩国瑜蔡英文针锋相对。

该报道说，台湾总统选战今（18日）晚正式揭开战幔，民进党候选人蔡英文、国民党候选人韩国瑜、亲民党候选人宋楚瑜，一同出席选战的首场电视政见发布会，首度同台讲述政见。两岸关系成焦点议题，韩国瑜及蔡英文针锋相对，韩要求蔡说清楚她对台湾的定位，如不支持台独就跟着他大喊3声“中华民国万岁”。蔡英文就质疑，韩国瑜当选高雄市长不到3个月就说选总统，是背弃选民。

报道称，大会安排每名候选人分3轮发表意见，每一轮发言10分钟，经抽签后发言顺序为韩国瑜、宋楚瑜、蔡英文。首先发言的韩国瑜，提出台湾“到底是什么国家”的问题，批评蔡英文过去3年从来没有讲清楚，都用“这个国家”称呼台湾；又炮轰蔡“不爱中华民国，不要九二共识，对不起台独朋友，很多人投票给你希望台湾独立，但你让他们失望”。韩国瑜重申自己的立场非常清楚，他支持中华民国，捍卫中华民国主权和宪政体制，并向蔡英文称：“请喊出台湾独立，我会觉得你有勇气。如果不支持台独，也请大声讲出来！”他称，蔡英文如不支持台独就跟着他大喊“中华民国万岁”，他更即场高喊3声“中华民国万岁”。

据韩国瑜又称，相信民进党在蔡英文领导之下很多人贪污，表明若当选会立刻成立特侦组，“像X光一样严密检查我”，若有贪污“不要假释，关我关到死！”

该报道说，蔡英文则称，2020年要选出值得信赖的总统，但韩国瑜当选市长不到3个月就说选总统，是台湾史上前所未见，批评他违背政治责任、背弃选民。对于韩说要重组特侦组调查自己，蔡称他连自己的豪宅案都说不清楚，何况是将来特侦组。蔡英文亦批评韩国瑜称，如果天马行空地开政策支票，没有带领台湾的能力，“这绝对不是要选择的总统候选人”。

宋楚瑜则称，台湾社会面对的最大问题是蓝绿筑起的对决高墙，陷入相互撕裂的对立，因此需要一名脚踏实地的候选人，他就是不计个人毁誉、为台湾打拼的人。