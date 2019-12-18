台湾总统大选政见各述登场 首场辩论定11天后

2020总统大选首场电视政见发表会18日晚间在华视登场，每一候选人发表政见时间共为30分钟，分3轮发表政见，每一轮时间10分钟。而总统大选电视辩论会，目前总统候选人3阵营及媒体的协商结果出炉，辩论会将于29日下午2时在公视举办，由媒体人陈信聪担任主持。

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据中央社报道说，2020总统大选首场电视政见发表会18日晚间在华视登场，三组候选人包括总统蔡英文、国民党候选人韩国瑜、亲民党候选人宋楚瑜，将首度在电视转播中完整呈现政见。

根据中选会规划，今天晚间7时在华视举办的首场总统候选人电视政见发表会，每一候选人发表政见时间共为30分钟，分3轮发表政见，每一轮时间10分钟。至于发表政见的顺序，则在发表会前抽签决定。

总统蔡英文竞选连任办公室发言人廖泰翔表示，蔡总统仍然是国政优先，对于相关的政绩与政策都是信手拈来，这不是蔡总统第一次参选总统，每次政见发表会或辩论会都是以严肃的态度，全方位跟人民报告。

韩国瑜幕僚表示，韩国瑜国政顾问团早已公布涵盖国防、外交、两岸、经济等26项政见，做足准备，希望把选举主轴回归到与总统蔡英文政见比拼。首场政见会论述主轴将紧扣经济议题，凸显民进党政府执政下，民众对于经济发展的无力感，并提出相关解方。

亲民党发言人张硕文表示，宋楚瑜早已准备好政见发表会，但因应全球政治、经济局势变化，加上宋楚瑜勤跑基层了解民众需求，并与各界人才讨论，也不断修正内容，届时将在政见会提出解决之道，让台湾人民与世界接轨。

依总统副总统选举候选人电视政见发表会实施办法规定，电视政见发表会应举办4场，其中总统候选人3场、副总统候选人1场。

报道引据中选会规划，3场总统候选人电视政见会时间，除了明天晚间7时由华视转播，其他两场分别为25日下午2时中视转播、27日晚间7时台视转播。另外，副总统候选人电视政见会20日晚间7时由公视转播。

该报道说，总统大选电视辩论定于29日下午2时在公视举办，由日前提出有意愿举办的媒体共同办理。辩论会将会有4阶段，公视新闻部制作人陈信聪担任主持，四报一社担任媒体提问人。

报道称，总统大选电视辩论会协商今天举行，公视邀集总统候选人3阵营代表、有意举办的电视媒体（包含三立、民视、中天、TVBS）以及四报一社（苹果日报、自由时报、联合报、中国时报及中央社）开会协商，决议订于12月29日下午2时在公视举行，预计于下午4时30分结束。

辩论会流程分为4个阶段，第一阶段申论，3名总统候选人各有8分钟时间，总长度共24分钟；第二阶段媒体提问，会由四报一社提问5个题目，总统候选人回答时间为2分30秒，总长度共41分钟；第三阶段交互诘问，提问人时间为1分钟，而答题人各有2分钟时间回答，总长度共45分钟；最后是结论。

整场电视辩论会预计长达2小时，将由公视新闻部制作人兼节目“有话好说”主持人陈信聪担任主持人。

该报道说，目前协商决议电视辩论会先举办1场，是否举行第2场则会由总统候选人3阵营再协商讨论。