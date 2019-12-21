台湾选战激烈:数十万挺韩罢韩民众高雄大游行

台湾总统大选的选战激烈，今天数十万支持和反对国民党候选人韩国瑜的民众在高雄分别举行大游行。两派民众没有发生冲突。

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据中央社报道，参加“罢免韩国瑜”大游行的民众在高雄五福路上挤得水泄不通。他们高喊“韩国瑜下台” ，“光复高雄，重返荣耀”的口号；中午在文化中心门前的五福路大约400公尺地段，双向车道都被人群占满。

绿营民进党多名政治人物也在游行队伍当中，其中包括前总统陈水扁的儿子，高雄市议员陈致中。这次游行的发起人尹立表示，预估参加今天活动的人超过10万。

支持韩国瑜的大游行今天下午在北高雄举行。据中央社报道，国民党副总统候选人张善政在游行出发地点登台高喊“下架蔡英文”，随后带领游行队伍出发，队伍绵延数公里，现场国旗飘扬，场面热烈。

另据消息，韩国瑜现身大游行，感谢支持者对他与高雄市政府团队和市民的肯定，并邀请支持者在遊行后“好好逛街、吃好吃的東西、感受高雄美丽风景和市民的热情。”

台湾民众党发起人之一蔡壁如今天在屏东进行政党竞选时，评论高雄挺韩与罢韩两派大游行同时登场说，“这是台湾可爱的地方”。