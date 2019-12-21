美国售台F-16V战机签署发价书 首批2023年交货

美国售台66家F-16V战机签署发价书，标志该军购案进入执行阶段。首批战机将在2023年交货，2026年全数交齐；台湾立法院编列新台币2472亿2883万元，分7年执行。届时台湾将拥有超过200架F-16战机。

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据中央社21日台北报道，台湾空军以代号凤翔专案，向美国採购的66架全新F-16V（Block70）战机，未来将部署在台东的志航基地，发价书已正式与美方签署，代表军购案进入执行阶段。

台湾国防部发言人史顺文表示，为因应敌情威胁及整体防卫需求，台湾向美国採购新式战机等重大军购案，已经依照计划的节点，与美方完成签署发价书（LOA）。军售显示美方对台湾国防安全的高度重视，台美双方将持续巩固安全伙伴关系，共同维护台海及亚太区域的和平、稳定。

针对交机时程，军方指出，美方预计2023年交付单、双座各一架，并让台湾空军进行测试；从2024年起，分批交机、一批可交付4至5架，预计2026年可完成总数66架交机作业。

台湾立法院10月29日三读通过“新式战机採购特别条例”，11月22日三读通过“新式战机採购特别预算”，编列新台币2472亿2883万元，从2020-2026年，分7年执行。

台湾空军以“凤展专案”为代号，耗资约新台币1100亿元，由美国洛克希德马丁与汉翔，将现有的F-16A/B升级为F-16V（Block20），若再加上向美国採购66架全新F-16V（Block70）战机，台湾未来拥有的F-16机队数量逾200架，将成为亚太地区最大使用国。汉翔17日与洛马签署策略联盟合作协议书，推动成立F-16战机的亚太维修中心。