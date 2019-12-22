澳门赌牌再续方案尚未公布美资赌牌或成贸战筹码

中共领导人习近平为期三日访问澳门并出席20周年回归庆典的行程已在星期五结束，尽管早前路透社引述消息人士报导，中央将扶植澳门成为地区金融中心一事，似乎未见习近平提及或落实，但令人更为关注的，就是澳门的赌牌续牌方案至今仍未公布，苹果日报引述分析认为，美资续牌将成为中美贸易谈判中方的棋子。

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路透社早前引述消息指，中国国家主席习近平将于访澳期间，公布一系列优惠措施，包括建立以人民币计价的股票交易所，市场憧憬可令高端人口及资金移进澳门，大力刺激对澳门的需求，多支博彩股随即上升。然而，至今实质公布的措施，为澳门居民个人每人每日向内地人民币同名账户滙款限额，由5万元提高至8万元，而非如报导所指放宽国内资金至澳门的限制。

根据路透社的报导，中央向澳门提供优惠措施，是奖励过去半年间澳门没有出现一如香港的反政府示威活动，属政治考虑多于经济措施，若中央政府要进一步收紧澳门的管治，甚至将美资公司赌牌视为贸易战筹码之一，有分析认为可能会上演美资落、华资上的局面。

彭博数字显示，现时美资赌场的市占率举足轻重，金沙、永利及美高梅的市占率合共47.6%。澳门赌牌分为三主牌三副牌，目前是六个赌牌的局面。美资当中，仅永利为主牌，金沙及美高梅则持有副牌，而赌王何鸿燊女儿何超琼亦持美高梅22%股权。六个赌牌将于2022年同年到期。

苹果的报导指出，港澳经济重心不同，香港大财团为地产商，澳门则以赌业主导。香港主权移交后，经历英资退、华资上，至近年中资已在港打稳阵脚，已渐渐出现华资退、中资上的局面，被坊间视为中央加紧对港的控制。反观澳门，美资至今在澳门仍占主要地位，参考香港的管治经济，在各行业逐渐渗入中资，近期甚至批评规模细小的“黄色经济圈”，中央政府未必会容许“美资经济圈”持续左右澳门大局。

报导引述时事评论员林和立指，一如香港，未来会有更多中资机构进入澳门，早前国资委鼓励国企入股香港，相信未来澳门亦一样。至于会否华资上、美资退，他指中国禁赌，中资对博彩业没有太大经验，不同于中资对其他行业，相信中资增加在澳门的投资及经济比例会是循序渐进，又指美资赌牌非常可能成为中美贸易战的筹码，因为北京可打的牌并不多。

此外，了解美国政坛人士都知道，美国赌博业的大亨大多都是共和党的支持者，尤其是金沙的主席艾德森（Sheldon Adelson），他在2016年的总统大选中，向特朗普捐出2500万美元作为竞选经费，成为特朗普最大的金主之一。

去年日本首相安倍访问美国获邀到特朗普位于佛州到庄园，根据美国传媒报道，席间特朗普更向安倍透露艾德森有意在日本兴建赌场，可说是以美国总统身份为艾德森权充说客。

身为犹太裔的艾德森，根据华盛顿政界所悉，已经隐约成为特朗普以色列外交政策最重要的幕后谋臣。