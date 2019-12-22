网民发起毋忘7.21“和你购物”警方购物中心乱喷胡椒造成大乱

昨天是元朗7.21警方怀疑默许黑社会无差别打人的第五个月，网民号召在全港多区发起圣诞版“和你Shop2.0”行动，其中元朗的形点（Yoho Mall）、尖沙嘴的海港城以及沙田的新城市广场分别有逾百人聚集，他们穿梭多个商店，沿途高叫口号，有部分示威者以美心集团旗下的食肆和咖啡室为捣乱的目的。

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在海港城，油尖区助理指挥官曾仲斌带同数名便衣警在场戒备，曾有便衣警一度手按腰间疑似企图拔枪。其间大部份商店如常营业，直至防暴警冲入商铺驱赶市民，并多次施放胡椒喷剂，有人中椒及被捕。行动吓煞巿民及游客，商场内及广东道一带名店纷纷关门，生意大受影响。

元朗同时也有群众在“形点”商场中庭唱歌及高举五大诉求手势，其间有黑衣抗争者走至商场内美心集团旗下的食肆元气寿司敲破多块玻璃。大批防暴警冲入商场追捕示威者，并以商场发生刑事案件为由，分成多个小队驱赶在场巿民，更一度施射胡椒喷雾。至晚上防暴警又再冲入商场截查多人，至少拘捕一人。

海港城部署的警员虽是便衣，但却个个目露凶光，颜面冰霜，没有制服也一看便知是“人民公仆”，现场记者纷纷向这些双手翘于胸前，目光四射的便衣拍照留底。一名便衣还穿上无袖上衣秀肌肉，还一边向示威者拍照，旁边有几个扮演好整以暇无所事事的便衣监视。

这些便衣在海港城偶尔还与巿民口角，有便衣警一度手按腰间疑似企图拔枪。其间大部份商店如常营业，直至防暴警冲入商铺驱赶市民，并多次施放胡椒喷剂，有人中椒及被捕。行动吓煞巿民及游客，商场内及广东道一带名店纷纷关门，生意大受影响。

活动下午2时开始前，海港城对开广东道泊满多辆警车，至少40名防暴警在外围戒备，大约30名巿民在海港城中庭坐地聚集唱歌及叫口号，大约一小时后四处游走，包括进入连卡佛等化妆品专柜高叫口号，并包围被指是“蓝店”的美心旗下星巴克及千両寿司，餐厅随即落闸或暂停营业，店内客人照常用膳，气氛大致平和，其他商店亦如常开铺。

其后游行队伍走入被指有红色背景的The Coffee Academics高叫口号后离开，尾随的警察指挥官曾仲斌带同约数名蒙面便衣警向店员询问，被集会巿民发现，有黑衣青年拆开狗粮在便衣警面前丢地下，大叫“阿Sir开饭啦”，随即有警员以乱抛垃圾为由上前截查及向一名要求出示委任证的市民搜身，警员最终未有拘捕任何人，仅要对方自行清理。

曾仲斌等人留在商场内，引起巿民不满，亦有商场保安到场交涉，强调商场没有报警，但警员拒绝收队继续站岗。其间一名便衣警独自走到2楼，被群众包围时手放腰间，疑企图拔枪，未几狂奔至3楼会合同袍，约60名防暴警10分钟后冲入商场，并向市民施放胡椒喷雾，有记者被推跌，有巿民眼部中椒不适，便衣警以袭警罪拘捕一人。商店见状拉闸暂停营业。

游行队伍下午5时许继续沿海港城前进，手持“光复香港 时代革命”黑色旗帜大叫口号，走入ZARA商店，改动橱窗公仔戴上口罩及贴上标语，又扭转手势示意“五大诉求缺一不可”，市民散去并大叫“多谢Zara”。

海港城傍晚一度回复平静，市民偶尔在中庭叫口号，但曾仲斌至晚上7时声称入商场截查疑人，其中一名戴口罩男子被便衣警拉至一旁扯脱帽子及口罩，警员要求他出示身份证及大声读出名字，又用手指戳其面部，待他大声朗读姓名及电话才放行。该名男子估计自己用手机拍片，因而被点中，又引述警员称大声读名是令他“不能上大陆”。

曾仲斌连同下属晚上8时一度步离商场，待防暴警增援赶至，又以有人企图破坏为由，再冲入商场沿各层楼快速推进，其间不断推撞记者阻止拍摄，有巿民被推撞，一度与防暴警发生口角。警员逗留10分钟后未有任何行动，又再离开，沿路商店已成惊弓之鸟，大半日一直关闸未有开门，游客亦被防暴警包围商场的场面吓怕，不敢入内。

自从7月21日之后，港铁已惯常在每个月的21日宣布元朗站提早关站，数十名巿民聚集在元朗Yoho商场地下中庭位置高叫口号及举起“香港警察见死不救”、“毋忘721”、“无差别恐袭”、“警黑合作”等标语，并合唱《愿荣光归香港》，现场气氛尚算和平，大部份商铺如常营业，仅中庭的化妆品摊位提早关铺。

至下午4时许，现场聚集的人数超过100人，其间有黑衣人持雨伞及锤子冲至已关门的美心旗下元气寿司店，敲破多块玻璃，又用电钻在胶闸钻出多个窿，超过40名防暴警未几冲入商场，企图追捕黑衣人不果，其间有警员迁怒于到场拍摄的传媒，驱赶记者离开，双方一度发生争执。

防暴警用话筒称现场发生刑事毁坏案，要求所有人士离开，之后分成多个小队，进驻不同层数驱赶巿民离开，现场并非黑衣人的市民亦遭防暴警推撞，其间有巿民与警员口角后，遭施放胡椒喷雾驱散，有巿民斥：“7.21又看不到警察，是不是跌落了良心？”大部份商铺纷纷关闸避祸。

防暴警其后折返元气寿司筑起防线搜证后，近下午5时收队离开商场。晚上8时许，一批防暴警又再冲入商场内，有警员持AR15自动步枪戒备，入内截查数名男女搜身，其中一名黑衣男子被锁上手铐带走。