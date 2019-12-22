英伦银行：香港八个月走资接近400亿港币约GDP1.25%

根据英伦银行最新一份报告指出，香港从今年四月至今累积有50亿美元（折合约390亿港币）流出，而香港的上海商业银行指出，单在八月份，港元存款已减少1110.79亿元港币。不过由于市场憧憬中美贸易谈判的好消息，已有资金逐步回流香港。

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英伦银行发表最新金融稳定报告，报告中提及香港面对大量资本从投资基金之中流出，乃自从金融危机以来的最大幅度下滑，英国银行于香港的“敞口”达到第一级资本的160%。于风险情绪改变之时，新兴市场的资本流动维持脆弱，香港拥有主要金融中心地位，其政局紧张带来风险。

所谓“敞口”（exposure）是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。

比方说，给一个企业贷款10亿，其中8亿有外部担保，而其中2亿没有担保，那么风险敞口就是2亿元。同样的说法也用于其他领域，期货等。

苹果日报引述这份报告时指出，英伦银行金融政策委员会认为，2019年环球经济的压力测试足以包括经济风险，包括贸易战及香港政局紧张，主要英国银行具弹性应付压力测试。压测包括香港GDP下滑8%及楼价下跌50%的情境。报告又指出，示威活动对实体经济的影响，反映了政治风险为香港经济的弱点，更影响香港作为金融中心的地位。

香港社会活动持续之下，新加坡金管局早于十月份已表示，香港局势促使部份资金转移至新加坡，新加坡金管局局长孟文能早前接受访问时表示，资金有少量流入但没有加速迹象，但投资者对于如何调配资产查询则有增加。高盛早前亦发表报告指，于今年六至八月份，最多有30至40亿美元资金从香港流入新加坡。

报导引述上海商业银行财资研究部主管林俊泓指，四月至今有50亿美元投资资金流走属合理估算，单以八月份计，港元存款已减少1110.79亿元港币，同时新加坡外币存款近月亦有增长，不排除港资流走至其他市场。不过，他相信十二月情况已有好转，新股效应加上市场憧憬中美双方能于一月份签订首阶段贸易协议，续有资金回流港股，反映资金看好港股后市。