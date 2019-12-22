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英伦银行：香港八个月走资接近400亿港币约GDP1.25%

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资料图片：一些香港反送中示威者在一次闪电示威活动中走过位于中环的一家汇丰银行。摄于2019年10月2日
资料图片：一些香港反送中示威者在一次闪电示威活动中走过位于中环的一家汇丰银行。摄于2019年10月2日 图片来源：路透社/Tyrone Siu/File Photo
作者： 香港特约记者 甄树基

根据英伦银行最新一份报告指出，香港从今年四月至今累积有50亿美元（折合约390亿港币）流出，而香港的上海商业银行指出，单在八月份，港元存款已减少1110.79亿元港币。不过由于市场憧憬中美贸易谈判的好消息，已有资金逐步回流香港。

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英伦银行发表最新金融稳定报告，报告中提及香港面对大量资本从投资基金之中流出，乃自从金融危机以来的最大幅度下滑，英国银行于香港的“敞口”达到第一级资本的160%。于风险情绪改变之时，新兴市场的资本流动维持脆弱，香港拥有主要金融中心地位，其政局紧张带来风险。

所谓“敞口”（exposure）是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。

比方说，给一个企业贷款10亿，其中8亿有外部担保，而其中2亿没有担保，那么风险敞口就是2亿元。同样的说法也用于其他领域，期货等。

苹果日报引述这份报告时指出，英伦银行金融政策委员会认为，2019年环球经济的压力测试足以包括经济风险，包括贸易战及香港政局紧张，主要英国银行具弹性应付压力测试。压测包括香港GDP下滑8%及楼价下跌50%的情境。报告又指出，示威活动对实体经济的影响，反映了政治风险为香港经济的弱点，更影响香港作为金融中心的地位。

香港社会活动持续之下，新加坡金管局早于十月份已表示，香港局势促使部份资金转移至新加坡，新加坡金管局局长孟文能早前接受访问时表示，资金有少量流入但没有加速迹象，但投资者对于如何调配资产查询则有增加。高盛早前亦发表报告指，于今年六至八月份，最多有30至40亿美元资金从香港流入新加坡。

报导引述上海商业银行财资研究部主管林俊泓指，四月至今有50亿美元投资资金流走属合理估算，单以八月份计，港元存款已减少1110.79亿元港币，同时新加坡外币存款近月亦有增长，不排除港资流走至其他市场。不过，他相信十二月情况已有好转，新股效应加上市场憧憬中美双方能于一月份签订首阶段贸易协议，续有资金回流港股，反映资金看好港股后市。

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