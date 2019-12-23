台湾要求港府透过司法互助提供尖沙咀抢案证据被拒双方对骂

台湾林姓男子在香港抢劫钟表店后逃回台湾被捕，台湾向港府提出司法互助的请求被拒绝，台中地检署今天响应表示，香港保安局说随时接受林姓嫌犯到香港投案的说法不具任何可行性。该署还说，双方没有协议或协议，仍能做到「境外取证」的成功案例很多，香港政府对这件事的臆测及指摘，显然有重大误解。该署将依台湾法律，继续追诉本案，不受任何影响。

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林姓男子10月6日在香港尖沙咀的钟表行，持空气枪抢得价值港币99万元的两只名表，当天逃回台湾。台湾警方11月11日将他逮捕，并查出他除了在香港犯案外，也在新加坡、日本、中国大陆等地作案，为了取得犯罪证据，台湾向港府提出司法互助的请求。

香港保安局昨天回复表示，香港没有法律可以与台湾当局进行司法互助和移交逃犯事宜，如果嫌犯愿意从台湾到香港自首，港方随时接受，不会有任何限制，让台湾碰了个钉子。

台中地检署今天发表声明指出，台湾提出司法互助的请求，是依据香港澳门关系条例及「国际刑事司法互助法」，两岸及港澳准用这部法律。基于发觉证据的必要，这是台湾侦查机关办理涉外案件调查取证的常例，不受双方是否签有司法互助协议的影响。

台湾陆委会更强硬指出，作为一个负责任的政府，不会任令涉及重大刑案的嫌犯，在没有司法合作的情况下，以自由行方式投案。台港民众都希望双方政府能够合作，让罪犯无所遁形，公理正义得以伸张。

陆委会还说，港女命案嫌犯陈同佳已经因为港府的消极作为，到现在还没有受到法律制裁，希望港府积极响应台湾请求，不要再让台港民众失望，甚至让人怀疑港府的作法是否要让香港成为犯罪天堂。

听到这番话，港府也火了，港府发言人说，台湾当局不断就港台司法协助事宜，发表不符事实的言论。明知香港没有法律容许港台进行司法协助和移交逃犯，仍以不负责任的言论诋毁香港，香港政府十分反感。

港府并敦促台湾当局不要再以政治凌驾法治，以陈同佳案及钟表店抢劫案为借口，消费法治。

台湾法务部今天跟进指出，关于香港强盗案，台湾检警已将被告逮捕，并向法院声请羁押获准，实在没有释放被告，让其自行前往香港投案的道理。

法务部表示，台湾为本案向港府提出司法互助，除了请求提供嫌犯在香港的犯罪证据外，也请港府协助被害人来台取回犯罪赃物，港府应以共同打击跨境犯罪为前提，提供本案必要的协助，不应再以任何借口让犯罪者逍遥法外。