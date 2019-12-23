央官谢锋把抗争者打成「一小撮」 汤汉枢机吁助社运心灵受创者

中国首次推荐5名港府官员到联合国任职，外交部驻港特派员谢锋发布有关消息时表示，半年多来的修例风波，将香港推到回归以来最危急的境地，但「黑衣暴徒」只是一小撮，绝大多数香港青年是爱国爱港的，亦是香港重新出发的希望。但另一边厢，天主教香港教区宗座署理汤汉枢机发表圣诞贺辞时，呼吁各方帮助因社运而身心灵受到创伤者获得治愈，并再次吁请政府聆听民意，尽速成立独立调查委员会，找出几次严重警民冲突的真相，以重建官民之间的互信。

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根据香港人口统计，15至24岁的青少年有81.1万人，合共占总人口的11.2%；而在反修例风波中被捕的学生(年龄最轻的只有11岁，但只有一人，小于15岁的，亦属极少数)人数达2380人，占被捕总人数约四成，绝非「一小撮」。而前中国港区人大代表伍淑清接受中国《环球时报》访问时更表示，香港很多年轻人被社交媒体洗脑，成为反政府、反体制和反中国的人，声言会放弃这一代的年青人。部分年轻示威者认为，有关言论预示他们毕业后也会被排挤或不受重用。

中国外交部驻港特派员谢锋今(23日)早出席推送发布会时指出，半年多来的修例风波，一些青年迷失街头，违法施暴、疯狂打砸、肆意纵火、暴力袭警、残害市民、焚烧国旗、要求外国干预，让人感到义愤痛心，但他认为，这些「黑衣暴徒」只是一小撮，并不代表香港青年。他认为，绝大多数香港青年都传承了爱国爱港的优良传统和敢于打拼的精神，是香港重整行装再出发的希望。

谢锋又指出，一个不热爱自己国家的人，永远不会得到别人的尊重，他续称，爱国就要真心拥护一国两制，坚决反对港独和外部势力干预，以做国家主权安全的捍卫者为荣。

天主教香港教区宗座署理汤汉枢机的观点与谢锋明显有别，他在《公教报》今天以头版刊发的圣诞贺辞中，呼吁各方停止暴力，静心反思，谋求以人道方式解决香港目前僵局，重建社会和谐，并帮助因社运而身心灵受到创伤者获得治愈。

汤汉又期望，香港可以持守民主、自由、法治等核心价值，并早日纾缓贫富悬殊现象，化解矛盾，彰显正义与和平。

年轻港官明年到联合国任职 港府称培养心怀中国的社会栋梁

首批获中国推荐到联合国系统任职的五名港府年轻官员，分别来自行政署、天文台、机电工程署及廉政公署，他们将于明年分别到纽约、日内瓦、维也纳及世界气象组织担任初级专业人员，舟首林郑月娥形容，这是国家支持香港青年在国际舞台施展才能的崭新计划，对香港来说是重大突破，亦可让青年走出香港，放眼世界，扩阔他们的国际视野及人脉。。

谢锋则指出，这是中央政府创新地调动外交资源为香港青年做的好事、实事。他说，一国之下，港人与中国人民共享尊严荣光，国家越强大，香港青年在内的中国人在国际组织获认知的机会就越多；而「两制」为青年开辟扩阔空间，生动体现一国两制的制度优势，呼吁香港青年积极参与。