这个圣诞会很冷：节前来港人次跌三分一 零售界料营业额跌三至七成

受反修例运动影响，来港旅客跌幅似乎比官方估计为高。根据入境处统计，在圣诞节前的周末，两天出入境人次超过163万人次，较去年同期跌25%，较当局预计今年整个圣诞及元旦假期出入境人次较去年跌21%的幅度为高，当中，入境人次的跌幅更高达33%。立法会批发及零售界议员邵家辉指出，示威影响商店营业，预计部分商户的圣诞营业额较去年跌三至七成，高价消费品尤其受到影响。

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为催谷市面气氛和补偿取消除夕夜烟花汇演，旅游发展局宣布，会在午夜举行加强版的「幻彩咏香江」和举办大抽奖，市民和在港旅客当晚可在该局网页参加礼品总值超过400万港元的抽奖，而十名头奖得主可获赠四套来回香港与全球自选目的地的经济舱机票，其中两套机票由得奖者赠予外地亲友来港，意味头奖可令二十名港人在明年外游的同时，又带来二十位亲友回港。

入境处数字显示，上周六(21日)有87.4万人次出入境，较去年同日减少约15%；及至昨(22日)天，出入境人次再跌至76.1万，跌幅扩大。两天合计，逾163万人次出入境香港，比去年同期跌25%。

入境处日前曾公布，预计整个圣诞及元旦长假期会有1065万人次出入境香港，即较去年同期跌21%，但圣诞前的周末，出入境人次的跌幅已较官方预期大。

当中，入境旅客的跌幅较大。上周六的入境人次只有不足36万，按年下跌22.5%；及至昨天，入境人次亦跌至只有36.8万；两天合计，有73万人次入境，跌幅较去年同期跌33%；根据旅发局估计去年每名过夜的访港旅客平均消费6614港元推算，若减少的入境旅客中有三成属过夜旅客，两天减少的37万名旅客中，即有12万多人为过夜旅客，可令香港损失超过8亿元的收入。

香港零售管理协会指出，来港欢渡圣诞的旅客减少，圣诞零售市道须寄望本地消费。不过，本地消费亦受反修例风波易响，立法会批发及零售界议员邵家辉忧虑，受示威影响，商店在假期的销售情况并不乐观，预计部分商户生意较去年跌三至七成，高价消费品市场尤其受影响。

立法会饮食界议员张宇人亦对市道不表乐观。他今早在电台叩应节目中指出，本月饮食业市道虽较上月为佳，但与去年相比，仍然是差，预料过去的周末和周日，营业额会比去年少两至三成。他更忧虑，公司一般在新春后举办的春茗，在酒楼预订酒席的数量较去件少，即使预订了，也不知到时会否因示威而取消，农历年过后，会有酒楼结业潮。

受反修例风波影响，与旅游相关行业的失业率达到三年新高，9月至11月的失业率达5.2%，较整体失业率高约一倍；当中，饮食业的失业率更高达6.2%，创八年新高。张宇人指出，若把现时的6.2%失业率与4至5月时仍有二至三万个职位空缺一起考虑，饮食业的失业情况可说是来得既猛且快，明春情况更令人忧虑。