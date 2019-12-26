蓝营公布民进党与“深口袋”签约组建二代网军匿名攻击韩国瑜吴敦义等蓝营人士

蓝营「要正义」联机今天再度爆料，民进党除用国家资源筹组一代网军，在网络匿名打击异己，导致大阪办事处处长苏启诚自杀外，去年九合一选举民进党大败后，一代网军「南风营销公司」销声匿迹，民进党中央继续与「深口袋营销公司」签约，由深口袋的负责人，曾任职民进党「新境界文教基金会」的宁祥豪操盘，称为二代网军，在这次总统选战中，这批网军用匿名方式，专门在网络上放各种假消息、抹黑蓝营、韩国瑜、吴敦义，或抹红媒体。并由亲绿营的报纸电视担任侧翼，引述网络消息加以报导，扩大攻击面。蓝营呼吁民进党主席卓荣泰出面说明。

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「要正义联机」包括国民党副秘书长蔡正元、张显耀及新党不分区立委候选人以揭弊闻名的邱毅。邱毅指出，为筹建二代网军，宁祥豪还曾到民进党中央向蔡英文总统等民进党高层作项目报告。检讨了国民党转弱为强，以及突然冒出韩国瑜等问题，主要攻击对象则设定为国民党、韩国瑜、吴敦义，还订项目，要制造假消息、反串、攻击、抹黑、抹红与挑拨国民党内斗。

他说，除了攻击国民党、韩国瑜、吴敦义之外，「深口袋」还建立「脸书粉丝专页」名称是「记者别鬼扯」，以匿名方式攻击不同阵营的记者，后来改名为「媒体别鬼扯」，媒体如果不听话，接受收编，就以匿名方式将其抹红成红色媒体，要让所有媒体不敢对抗蔡英文。邱毅质疑蔡英文口口声声「台湾价值」，但抹黑、抹红、控制媒体记者，他说，这是台湾价值吗？

对于韩国瑜被抹黑的「新庄王小姐事件」及付给王小姐600万元事件，邱毅也喊话，要宁祥豪说明如何制造有关韩国瑜私生女的谣言带网络风向；另外，先前有位「假韩粉」应鸣天，对外自称是韩国瑜粉丝团的小编，假装说漏嘴，说韩国瑜收了中国大陆的钱，后来被媒体追踪曝光才知道是假韩粉，而应鸣天的背后，就是宁祥豪。邱毅说，相形之下，杨蕙如只是小咖，她的上线是汤文馨，最上线是宁祥豪。

另外，「要正义联机」昨天公布民进党中央以「南风整合营销公司」养网军的具体数据，内容显示民进党网络匿名攻击对象连党内其他派系都不放过，包括赖清德、吕秀莲等，只要指责蔡英文都被攻击抹黑；甚至还反串假扮「时代力量」网军，攻击台北市长柯文哲，联机并公布了民进党网军把杨蕙如网军51个账号列为「友军」的数据。

「要正义联机」强调民进党以网军分化、挑拨、离间、攻击政敌及绿营人士已是具体事实，除了提醒杨蕙如小心成为「尹清枫第二」，也呼吁全民即日起到全台各民进党立委候选人竞选总部，要求民进党交出杨蕙如，否则明年1月11日用选票制裁民进党。

民进党主席卓荣泰表示，这三个人讲的话只是干扰选战、毫无公信力。让他怀念起吴主席，欢迎正面攻防，不要后面来的。对于和民进党签约并操控网军的「深口袋营销公司」负责人宁祥豪，卓荣泰和民进党秘书长罗文嘉都说不认识。

罗文嘉说，选战剩十几天，国民党为什么都是邱毅，邱毅到底代表哪一党？张显耀是马英九认证的共谍，蔡正元因为国民党党产互咬惹官司至今尚未结，都是社会毫无公信力的人，他要求派正常的人来，以免民进党还要花时间响应。

民进党发言人刘康彦表示，对于邱毅等人持续浪费社会资源，让民众听捕风捉影的故事感到遗憾，民进党对邱毅等人的相关指控没有进一步评论。