警媒关系紧张 警队投诉传媒亦大增 学者指警队忧行动合法性受质疑 欲"洗白"

香港镇暴警察9月25日拘捕一名在沙田站与警方对峙的女子

反修例运动以来，警方已不时阻碍记者采访，甚至向记者身处方向发射弹药，近两日更发展至执勤警员数次指骂记者是「黑记」，指记者应把镜头对准示威者，而非警队。此外，警方公开投诉传媒报道的次数亦大大增加，半年来已有19次，日前更致函香港电台之首的广播处长，指有关一场集会的报道中所用「字眼」「误导听众」，加深大众对警队的误解。港台认为有关指控「不合理」，令人遗憾。

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香港浸会大学新闻系前助理教授柱耀明向本台指出，警方行动时有采用超乎法律限制的手法，传媒的报道或批评会令其行动失去合法性，故此更为在意，以致投诉传媒次数上升，客观上亦会打击传媒公信力；至于致函广播处长，更是官僚做法，希望由上而下箝制新闻部员工，企图影响编采决定，属另类暴力。

警方过往认为传媒报道不利警队时，多是致电传媒机构反映，但近年则以书面形式出现，甚至循官方途径公开，但每年宗数亦属单位数。不过，自6月反修例风波以来，警方针对传媒的报道、时事节目内容、外媒的专栏文章而发信澄清及表达意见的，已有19次。当中主要涉及较具批判性的《苹果日报》，有12篇报道「被澄清」，其中9封信在本月发出。而针对周日(22日) 爱丁堡广场集会的报道，警方更分别向《苹果日报》和同属部门的香港电台发信，「澄清」报道内容。

港警方给香港电台的投诉信 @麦燕庭提供

根据警队网页上载的信函，警察公共关系科总警司向广播处长(记者按：原信写错职衔为广播处处长，查实港府没有广播处，不存在广播处处长一职)梁家荣指出，港台在周一晨早新闻时段报道上述集会时，提到有人将国旗掷在地上，其后几名防暴警察进入广场，演变成警民冲突，其间警察多次使用警棍、胡椒喷雾等，在场人士则掟水樽等物品「还击」。警方认为，「还击」一词「会令听众误会是警方主动使用武力」，加深大众对警队的误解，「实非负责任的做法」，希望港台「能以事实为基础」作出报道，认为这是「一个负责任传媒应有之义」。

港台发言人回应时指出，报道用上「还击」，属事实描述，无意指任何一方主动使用武力的含意，对于警方的不合理指控，令人遗憾。

对于警方并非因为严重失实报道作出澄清，而是就所用字眼表达不满，杜耀明表示，警方一直强调其行动是响应性的，即是有暴徒使用暴力，警方才会使用武器，若报道使用「还击」，会予人「警方做初一，市民才做十五」的感觉，颠倒了警方的一贯说法，故此反应强烈。

他又说，港台有《节目制作人员守则》，各部门相对享有编辑自主，警方致函广播处长而非新闻部总监，不单是挑战守则，更是有意藉官僚手法，向广播处长施压，由上而下地压住新闻工作者。他形容，这是另类暴力。

杜耀明又说，警方现时不单止要用武力控制示威者和整个局面，即使是传媒报道也要为警队「洗白」，一旦报道批评其行动时，便会动摇其行动的合法性，故此更为在意报道内容，「澄清」次数自然上升。而白纸黑字地「澄清」，就是要作为纪录，反映警方「讲了便是真相」的心态。

面对有关情况，记者只须据实报道便可，这虽然会对记者形成心理压力，但未致于会造成自我审查。