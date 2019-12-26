105人和平游行被拘 人权组织指警方欲震慑市民 损集会自由

香港在圣诞节期间持续有“反送中”人士在各区商场和街道聚集示威。

逾百名市民在平安夜经临时呼吁，由铜锣湾游行前往中环，途中被警方以涉嫌参与未经批准的集结拘捕；另在圣诞夜，警方于旺角大肆截查街上市民，并要求数十名市民面壁或蹲在地上候查等具侮辱性的手法。香港两个人权组织均认为，警方改变策略，无差别地大肆拘捕市民，目的是起震慑作用，在短时间内「止暴制乱」；人权监察更猜测，这是因应中国国家主席习近平上周在澳门向香港执政班子下了新指令有关，直指这有损港人集会自由，但相信凑效甚微，只会令声誉不彰的警方再添滥捕之名。

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根据亲建制的《星岛日报》报道，警方在平安夜至圣诞日两天共拘捕约二百人。有关报道的标题是《圣诞大止暴》，与人权监察的观察心得相近，但报道未有列明105人以外的人士因何被捕。

本台昨日已报道，超过五十名在平安夜参与「和你shop」的市民响应即场呼吁，一起向中环兰桂坊出发，沿途高叫反修例口号，警车则尾随，到了警察总部附近、行人稀少的地方，警察突然下车截查有关人士，扰攘数小时后带回警署。警方昨(25日)午证实，在警察总部对开以涉嫌非法集会拘捕105人，包括58男47女，年龄介乎13至58岁。警方表示，参与人士沿途高叫口号及占用行人路，「对公众市民造成不便」。警方又说，被捕者中，一名23岁男子因身上藏有一支激光笔而以涉嫌藏有攻击性武器罪名被捕。

香港人权监察总干事罗沃启接受本台访问时指出，相关人士是否有组织？之间有没有关系？是否自觉是在游行都是疑问，而相关人士的行为亦对市民「无害」，警方予以拘捕，是对集会自由的损害。

他指出，过往遇上有关情况，警方只会从旁监察，直至出现混乱才会采取拘捕行动，平安夜的做法极不寻常，而在圣诞节晚上，警方在旺角亦采取同样策略，显见这是警方新策略，就是不管你是「和(平)理(性)非(暴力)」抑或勇武派，「拉(拘捕)晒你先，不管有无拉错」，企图起阻吓作用。由于警方滥捕，据他了解，警方已从其他部门借调人手专责「录口供」。

人权组织：警方更主动、更大规模拘捕截查有违联合国和警察守则

民权观察发言人王浩贤亦向本台指出，警方近日加强打压不同声音的情况十分明显，而滥捕是要起寒蝉效应，因为一般市民被捕后即使获得保释，心理上亦害怕再参与游行等公众活动。

两人又说，警方另一新方法是更主动出击，而不是预防或等待事件出现，例如派驻大量便衣警员在商场各处巡逻，有异动便「扑出来」；甚至是未经商场管理人员报警便进入商场执法，包括大肆截查，挑起市民情绪。而记者所见，在沙田的新城市广场，便衣甚至在5、6楼监视情况，而截查的，又以年轻人居多。

王浩贤指出，根据联合国建议，警方行使截查权力时，必须谨慎，否则会引起寒蝉效应，而香港警方的做法显然不符建议，据他所见，警方连日来基本上是「在街上、穿黑衣、后生(年轻)」便进行截查。他续称，警方截查时要求市民面壁，举手蹲下，极具侮辱性，违反警方内部守则要求警员截查时须尊重市民尊严和私隐。

罗沃启猜测，习近平上周到澳门出席回归庆典时曾接见香港特首林郑月娥班子，并作出指示，相信警方已获悉，他们可毋须顾虑后果，务求在短时间内遏止所谓「暴乱」，什么警队形象也可抛诸脑后。

王浩贤预期，政府半年多仍未能解决社会衢突，警民对峙日益严重，警方日后会以更强硬手段去镇压不同声音，在街上高叫口号也会被拘捕。